Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten, ohne den es Joker nicht geben würde

Von Samstag auf Sonntag läuft Taxi Driver im ZDF. Das Martin Scorsese-Meisterwerk ist eine unvergessliche Reise in menschliche Abgründe und die Blaupause für Joaquin Phoenix' Joker.

Vor Arthur Fleck in Joker kam Travis Bickle in Taxi Driver. Ohne das brillante Psycho-Drama von Meister-Regisseur Martin Scorsese hätte Todd Phillips seinen DC-Hit von 2019 sicherlich niemals so gedreht.

Falls ihr die Blaupause von 1976 mal wieder schauen wollt oder noch nie gesehen habt, bekommt ihr in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 01:00 Uhr im ZDF die Gelegenheit dazu. Als unvergesslich beklemmende Studie über die Abgründe der menschlichen Seele ist Taxi Driver einer der besten Filme überhaupt.

Martin Scorsese und Robert De Niro schaffen mit Taxi Driver Filmkunst für die Ewigkeit

Scorseses Film nach dem Drehbuch von Paul Schrader handelt von dem Vietnamkriegs-Veteranen Travis Bickle (Robert De Niro), der im New York der 70er keinen Platz im Alltag findet. Ohne Perspektive fährt er tagsüber Taxi, während er sich in seinen nihilistisch-gewalttätigen Fantasien treiben lässt. Als er die junge Prostituierte Iris (Jodie Foster) kennenlernt, die von ihrem Zuhälter (Harvey Keitel) ausgenutzt wird, werden seine brutalen Gedanken nach und nach immer realer.

Mit der Charakterstudie von Travis Bickle haben Regisseur Scorsese und Drehbuchautor Schrader eines der treffendsten Charakterporträts über die zerrissene Seele des orientierungslosen Post-Vietnam-Amerikas geschaffen.

Neben der zeitlos faszinierenden Schauspielleistung von De Niro in der Rolle hat Scorsese auch das damalige New York wie einen eigenen Charakter eingefangen. Die Metropole wirkt wie ein trostloser Höllenschlund, der alle Menschen zu verschlingen scheint. Wer diesen Film mit Joker von 2019 vergleicht, wird die Parallelen zwischen den Hauptfiguren und der Darstellung der jeweiligen Stadt nicht übersehen können.

Spätestens im Finale verwandelt sich Taxi Driver dann in ein erschütterndes Gewalt-Delirium, das den langsamen Untergang von Travis Bickles Menschlichkeit endgültig in hässliche Grausamkeit kippen lässt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.