Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten, von dem Star Wars eine ganze Szene geklaut hat

Film- und Star Wars-Fans sollten heute unbedingt dieses Meisterwerk im Free-TV schauen. Eine der berühmtesten Szenen der Film-Geschichte spielt sich hier ab.

Heute am Sonntag läuft zur besten Sendezeit einer der besten Filme vom Thriller-Meister Alfred Hitchcock im TV. Der unsichtbare Dritte mit Cary Grant gilt als Meisterwerk und Vorbild für etliche Verschwörungsthriller und Agentenfilme, die in den kommenden Jahrzehnten folgen sollten.

Der Trailer zu Der unsichtbare Dritte

Der unsichtbare Dritte - Trailer (Englisch)

James Bond und Mission: Impossible würden ohne Der unsichtbare Dritte wohl anders aussehen. Ein etwas überraschender Film, der sich ebenfalls von einer ikonischen Szene inspirieren ließ ist: Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers.

Wann läuft Der unsichtbare Dritte im TV?

Bei Arte um 20.15 Uhr

Wiederholung: 16. November 14.20 Uhr

Eine Hitchcock-Collection auf Blu-ray bei Amazon *

Einer der besten Filme aller Zeiten: Darum geht es in Der unsichtbare Dritte

Aufgrund einer Verwechselung in einem Restaurant wird Roger Thornhill (Cary Grant) in Der unsichtbare Dritte für einen gewissen George Kaplan gehalten und bald auch für einen Mörder. Verwirrt und von Verbrechern verfolgt flieht der einfache Werbefachmann quer durch die USA.



Der Drehbuchautor Ernest Lehman wollte mit Der unsichtbare Dritte den ultimativen Hitchcock-Film schaffen, der alle Elemente von Hitchcocks Lieblings-Szenario, dem unschuldigen Mann auf der Flucht, auf die Spitze treibt. Zusammen mit dem Regisseur dachte er sich für den Hauptcharakter die aberwitzigsten Verwicklungen aus,.



Diese Szene aus Der unsichtbare Dritte wird im neuesten Star Wars-Film kopiert

Jeder, der sich für Filme interessiert, hat die beeindruckende Flugeugszene bereits gesehen, wenn auch vielleicht nicht im Film selbst. Es geht um die mitreißend inszenierte Verfolgung von Cary Grant durch ein Schädlingsbekämpfungs-Flugzeug in einem Maisfeld.

Die Struktur und dramatische Abfolge dieser Sequenz Szene bieten den Rahmen für eine nicht minder dynamische Spiegelung in Star Wars 9. Die Rolle von Cary Grant übernimmt hier Daisy Ridleys Heldin Rey, die mitten in einer Steinwüste steht, jeglichen Attacken ausgeliefert. Die Rolle des Flugzeug-Angreifers übernimmt Kylo Ren (Adam Driver) in einem TIE-Fighter. Bereits im ersten Trailer zu Star Wars 9 bildet die Szene das Zentrum.

Hier könnt ihr die Star Wars 9/Der unsichtbare Dritte-Szene sehen

In Star Wars 9 bietet die Konstellation auf freien Feld die Möglichkeit für eine offene Auseinandersetzung zwischen Rey und Kylo Ren, die sich zum ersten Mal seit langem begegnen. Kylo jagt Rey den ganzen Film über. Hitchcock verfolgte ähnliche Absichten in Der unsichtbare Dritte.

Eigenen Angeben zufolge wollte er einen Gegenpol zu den üblichen Szenen in Agententhrillern schaffen, in denen ein Bösewicht seinem Opfer zum Beispiel nachts in einer dunklen Gasse auflauert. In Der unsichtbare Dritte ereignet sich der Mordversuch am helllichten Tag und auf offenem Feld.

Hier ist noch ein (gewöhnungsbedürftiger) Zusammenschnitt beider Versionen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Podcast: Ist Squid Game gefährlich für die Gesellschaft?

Squid Game ist die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt. Doch das Serien-Phänomen ruft teils extreme Reaktionen hervor. Aus Kitas, Schulen und Bildungsministerien kommen Warnschreie, Squid Game könnte Kindern Schaden zufügen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutierten Jenny Jecke und Lisa Ludwig deshalb, was dran ist an den Bedenken rund um den Netflix-Hit. Warum wurde ausgerechnet diese Serie zu solch einer Ausnahme-Erscheinung, die selbst die Politik beschäftigt? Und sind die Ängste berechtigt?



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.