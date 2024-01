Heute im TV: Einer der besten Filme der 2010er Jahre

Oft fiebern wir auf die großen Hollywood-Blockbuster hin. Nicht selten verstecken sich die besten Filme aber abseits des Rampenlichts. Heute Abend könnt ihr ein stilles Meisterwerk im Fernsehen schauen.

2015 war ein bombastisches Blockbuster-Jahr. Angefangen beim Finale der Hungerspiele über den Kampf gegen Ultron bis zur Rückkehr in den Jurassic Park. Auch der Terminator, James Bond und Mad Max waren mit aufregenden Abenteuern am Start, während ein neues Kapitel in der weit entfernten Galaxis aufgeschlagen wurde.

Zwischen all den Mega-Blockbustern gab es aber auch einige kleine Filme zu entdecken, die vor ihrem Kinostart nur die wenigsten Filmfans auf dem Schirm hatten. Der beste? Das zerreißende Melodram Carol mit Cate Blanchett und Rooney Mara in den Hauptrollen. Heute Abend könnt ihr den Film zu später Stunde im Fernsehen schauen.

Ein Film, der euch mit Emotionen überschüttet: In Carol verlieben sich Cate Blanchett und Rooney Mara

Carol entführt ins New York der 1950er Jahre. Kurz vor Weihnachten trifft die wohlhabende Carol Aird (Cate Blanchett) in einem Kaufhaus auf die junge Verkäuferin Therese Belivet (Rooney Mara). Eine höfliche, unscheinbare Begegnung, die das Leben beider Frauen für immer verändern soll. Doch die Zeit, in der sie leben, engt sie ein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Carol schauen:

Carol - Trailer (Deutsch) HD

Auf ein vorsichtiges Kennenlernen folgt ein leidenschaftliches Verlieben. Es dauert jedoch nicht lange, bis die gesellschaftlichen Konventionen und Carols Ehemann, Harge (Kyle Chandler), zum Problem werden. Über der Liebesgeschichte brauen sich dunkle Wolken zusammen. Das zärtliche Erzählen können sie aber nicht ersticken.

Regisseur Todd Haynes, der bereits mit Dem Himmel so fern ein Melodram nach dem Vorbild von Douglas Sirk geschaffen hat, inszeniert Carol mit einem außerordentlichen Gespür für die verborgene Gefühlswelt der Figuren. Selbst wenn es ihre Worte nicht sagen: Der Film transportiert ihre Gefühle mit all seinen Möglichkeiten.



Edward Lachmans Kamera rahmt Carol und Therese in den schönsten Bildern und Farben. Carter Burwells wärmende Filmmusik hat auf alle unausgesprochenen Fragen eine Antwort. Grundlage des Films bildet der Roman Salz und sein Preis von Patricia Highsmith. Die Adaption ist für uns einer der besten Filme der 2010er Jahre.

Todd Haynes' Meisterwerk: Wann läuft Carol im TV?

Carol läuft heute Abend, am 20. Januar 2024, um 21:40 Uhr auf ONE. Der Film wird ohne Werbung gezeigt und geht bis 23:30 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:50 Uhr. Alternativ könnt ihr Carol bei Amazon streamen.

