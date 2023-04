Heute im TV: Einer der besten Filme der letzten 25 Jahre mit unfassbarer Action, der tatsächlich fortgesetzt wird

Vor 23 Jahren erschien einer der größten Action-Kultfilme überhaupt im Kino. Heute läuft er im TV. Ein vielversprechender zweiter Teil wird nach zwei Jahrzehnten doch noch kommen.

Wer Sandalenfilme, Russell Crowe oder einfach gute Action liebt, kommt an Gladiator nicht vorbei. Das Meisterwerk von Regie-Genie Ridley Scott bediente im Jahr 2000 eine ganzen Generation mit einem historischen Action-Spektakel, das es in dieser Form noch nie gegeben hatte. Heute läuft der Meilenstein im TV.

Im TV: Action-Meisterwerk Gladiator wird bald fortgesetzt und der erste Star steht fest

Maximus (Crowe) hat seinen Dienst getan: Er ist einer der fähigsten Feldherren des römischen Imperiums und wünscht lediglich, endlich zu seiner Familie zurückzukehren. Doch der grausame Thronerbe Commodus (Joaquin Phoenix) lässt aus politischen Gründen Frau und Kinder des Offiziers ermorden. Von Rache getrieben, kämpft sich Maximus als Gladiator seinen Weg nach Rom frei.

Gladiator ist die blutige Weiterentwicklung von Historien-Epen wie Ben Hur oder Spartacus. Endlos opulent inszeniert Scott bombastische Schlachten, staubige Arenen und das verkommene Rom mit seinen Protzbauten und hedonistischen Schlafgemächern. Ikonische Action-Choreografien bleiben auch 23 Jahre nach Kinostart im Gedächtnis. Crowe und Phoenix geben alles in ihren Rollen.

Kein Wunder also, dass gerade an Gladiator 2 gearbeitet wird. Nach 23 Jahren der Ideenfindung will Scott jetzt mit Aftersun-Star Paul Mescal in der Hauptrolle eine Fortsetzung ins Kino bringen. Mescal wird Lucius spielen, den Sohn von Commodus' Schwester Lucilla (Connie Nielsen). Genauere Details zur Story sind noch nicht bekannt.

Wann kommt Gladiator im TV?

Gladiator läuft am heutigen Sonntag, den 9. April 2023, um 20.15 auf ZDFneo. Neben Crowe, Phoenix und Nielsen stehen unter anderem die Schauspiel-Legenden Richard Harris und Oliver Reed vor der Kamera.

