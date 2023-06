Heute im TV: Einer der besten Filme mit George Clooney, der jetzt zum zweiten Mal neu aufgelegt wird

George Clooney war als Batman im DC-Universum zu sehen. Seine beste Filmreihe spielt sich in einer schillernden Welt voller Gauner und Betrüger ab. Heute läuft der erste Teil im Fernsehen.

Er ist einer der größten Filmstars Hollywoods. Mit Franchises hatte er bisher aber nicht viel zu tun. Trotz eines kurzen Abstechers ins DC-Universum hat sich George Clooney eine Karriere aufgebaut, die auch komplett ohne große Marken-Namen funktioniert. Eine Filmreihe darf trotzdem nicht vergessen werden: Ocean's Eleven.

2001 startete der erste Ocean's-Film im Kino und wiederholte das Erfolgsrezept von Frankie und seine Spießgesellen: Mehrere Stars kommen in einer Heist-Komödie zusammen. An die Stelle des Rat Packs rund um Frank Sinatra traten Brad Pitt, Matt Damon und Julia Roberts. Angeführt wurden sie von niemand Geringerem als Clooney.

Heute im TV: Ocean's Eleven läuft heute, am 13. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf Kabel eins. Die Wiederholung folgt nachts um 01:35 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix in der Flatrate schauen.

Ex-Batman George Clooney plant in Ocean's Eleven einen spektakulären Raubzug

Ocean's Eleven ist ein extrem unterhaltsamer Hollywood-Film, der in puncto Coolness kaum zu übertreffen ist. Ein besonderes Highlight ist Steven Soderberghs raffinierte Inszenierung, die gleichzeitig verspielt und mühelos wirkt. Der Film katapultiert uns direkt in die Welt von Las Vegas, wo Clooney und Co. einen großen Raubzug planen.



Hier könnt ihr den Trailer zu Ocean's Eleven schauen:

Ocean's Eleven - Trailer (Deutsch) HD

Auf den Erfolg von Ocean's Eleven folgten die Fortsetzungen Ocean's Twelve (2004) und Ocean's Thirteen (2007), ehe 2018 ein leichter Neustart der Reihe folgte. Ocean's 8 erzählt die Geschichte von Danny Oceans Schwester, Debbie (Sandra Bullock), die ebenfalls eine Gruppe Krimineller um sich schart, um einen Heist durchzuführen.

Obwohl es anfangs so wirkte, als wäre Ocean's 8 als Startschuss einer weiteren Trilogie geplant, wurden Ocean's 9 und Ocean's 10 bis heute nicht umgesetzt. Stattdessen erfindet sich die Reihe zum zweiten Mal neu: Der nächste Ocean's-Film folgt Margot Robbie und Ryan Gosling ins Europa der 1960er Jahre und ist somit ein Prequel.

Podcast: Die 20 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni 2023 bei Netflix, Amazon und Co. starten, findet ihr in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei ist die Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror und Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.