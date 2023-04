Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 5 Jahre, der sich vor Jurassic Park, Zurück in die Zukunft und Dutzenden weiteren Blockbustern verbeugt

Heute kommt einer der besten Sci-Fi-Blockbuster der letzten 5 Jahre im Fernsehen, der voller Referenzen steckt. Warum sich Ready Player One lohnt und ob Teil 2 kommt, lest ihr hier.

Über 100 Referenzen an Filme und Serien sollen sich in Ready Player One verstecken, dem Science-Fiction-Film nach dem gleichnamigen Bestseller von Ernest Cline. Darunter sind der T. rex aus Jurassic Park, der DeLorean aus Zurück in die Zukunft, der Der Gigant aus dem All und eine der berühmtesten Szenen aus Stanles Kubricks Shining. Heute könnt ihr Steven Spielbergs Flucht in die virtuelle Realität im Fernsehen schauen.

Ready Player One kommt am heutigen Karfreitag, den 7. April, ab 20:15 Uhr bei ProSieben.

Wer den Film verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Netflix nachholen.

In Ready Player One geht's um ein virtuelles Abenteuer

In der nahen Zukunft ist die Welt aufgrund einer lang anhaltenden wirtschaftlichen Rezession und massiven Ressourcenmangels nur noch ein Schatten ihrer selbst. Zur Flucht aus der Realität lädt eine Online-Plattform namens OASIS ein, ein gigantisches Multiplayer-Simulationsspiel.

Warner Bros. Ready Player One

Hier verbringt Wade Watts (Tye Sheridan) einen großen Teil seines Lebens. OASIS zu spielen ist seine Profession. Als der Erfinder des Spiels, James Halliday, plötzlich stirbt, offenbart sein letzter Wille eine große Überraschung: Halliday hat im Spiel drei Schlüssel versteckt, die der Reihe nach drei Tore öffnen. Hinter der letzten Tür verbergen sich die Zugangsdaten zu seinem unermesslichen Vermögen. Das Spiel ist eröffnet. Doch die Jagd wird schnell wortwörtlich genommen und Wade muss sich bald ernsthaften Gefahren in beiden Welten entgegenstellen.

Spielbergs Film gehört zu den besten Sci-Fi-Blockbustern der letzten Jahre

Man muss kein Fan endloser Filmreferenzen sein, um Gefallen an dem Spielberg-Abenteuer zu finden. Die mit innovativen Effekten ausgestattete Flucht in fremde Welten bietet kurzweilige Unterhaltung mit einem überwiegend hervorragenden Cast.

Darunter sind die spätere House of the Dragon-Darstellerin Olivia "Alicent" Cooke, Rogue One-Schurke Ben Mendelsohn, Bridge of Spies-Agent Mark Rylance als exzentrischer OASIS-Gründer und Master of None-Star Lena Waithe als Parzivals Mitspielerin Aech.

Warner Bros. Ready Player One

Höhepunkt des Films, der voller rasanter Action-Sequenzen steckt, ist aber die brillante Hommage an Stanley Kubricks Shining, in der Originalaufnahmen aus dem Horror-Klassiker nahtlos in die digitale Welt der OASIS integriert werden. Allein dafür lohnt sich schon das Einschalten bei Ready Player One.

Ob Ready Player Two wirklich kommt, bleibt unklar

2020 hat Autor Ernest Cline die Fortsetzung Ready Player Two veröffentlicht. Schauspielerin Olivia Cooke erklärte damals, in ihrem Vertrag wäre ein Auftritt in einer Fortsetzung vorgesehen. Über das Stadium der frühen Entwicklung ist das Sequel bisher nicht hinaus gekommen.

Der Film war mit einem Einspielergebnis von 592 Millionen Dollar zwar erfolgreich, jedoch kein überwältigender Hit. Unsicher ist zudem Spielbergs Beteiligung. Der Regisseur spielte eine essenzielle Rolle, um die vielen Lizenzgeber der referenzierten Werke zu überzeugen. Er bezeichnete den Film aber gegenüber der Agentur AP als einen der anstrengendsten seines Lebens, gleich nach Der Weiße Hai und Der Soldat James Ryan.

Steven Spielbergs nächster Film steht derweil noch nicht fest. Er wird mit einem Remake des Steve McQueen-Klassikers Bullit und einer Filmbiografie über Komponist George Gershwin in Verbindung gebracht. Außerdem arbeitet er als Produzent an einer Serien-Adaption von Stanley Kubricks nie verfilmtem Napoleon-Drehbuch. Für Ready Player Two scheint da kein Platz zu sein.

Spielbergs autobiografischer Film Die Fabelmans läuft derzeit im Kino.