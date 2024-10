Heute im TV: Einer der besten Serienkiller-Filme aller Zeiten, bei dem sogar die Stars Angst voreinander hatten

Der heutige TV-Tipp verbindet Spannung und Atmosphäre mit einer Charakterstudie seiner unglaublich vielschichtigen Figuren. Nicht ohne Grund gehört er zu den besten Serienkiller-Filmen aller Zeiten.

Anfang der 90er Jahre veränderte Das Schweigen der Lämmer das Serienkiller-Genre und gehört bis heute zu den besten Thrillern aller Zeiten. Obwohl Jodie Foster und Anthony Hopkins beim Dreh kaum miteinander sprachen, macht gerade die Chemie zwischen der eifrigen FBI-Anwärterin und dem charismatischen Kannibalen den Film so großartig. Heute läuft Das Schweigen der Lämmer im Fernsehen.



Das Schweigen der Lämmer im TV: Ein gefürchteter und charismatischer Serienkiller

Schon seit längerem sucht das FBI den Frauenmörder Buffalo Bill (Ted Levine), über den sie so gut wie keine Anhaltspunkte haben. Um ihm auf die Schliche zu kommen, soll sich die junge FBI-Anwärterin Clarice Starling (Foster) an den inhaftierten Ex-Psychiater und Kannibalen Hannibal Lecter (Hopkins) wenden. Der hochintelligente Psychopath versteht es, sich in den Täter hineinzuversetzen und könnte seinen Aufenthaltsort herausfinden. Er versteht es aber auch, Clarice zu manipulieren.

Regisseur Jonathan Demme gelingt es, den Film nah an der gleichnamigen Romanvorlage von Thomas Harris zu inszenieren und einen Serienkiller zu zeigen, der brandgefährlich und zugleich wahnsinnig charmant ist. Hopkins gewinnt mit seinem facettenreichen Spiel die Sympathien des Publikums. Trotz Lecters kaltblütiger Lust am Morden.

Das perfekte Gegenstück ist Jodie Foster, die neben Clarices Stärke immer wieder auch ihre Verletzlichkeit durchblicken lässt. Als junge Frau in einem vollkommen männerdominierten Job hat sie nicht nur mit Mördern zu kämpfen. Ohne in die Opferrolle zu geraten, beißt sie sich durch. Und gibt dennoch den Blick hinter die harte Fassade frei. Die sich aufbauende Beziehung zwischen ihr und Lecter ist so fesselnd, dass sie sogar die Suche nach Buffalo Bill überschattet.

Jodie Foster und Anthony Hopkins hatten Angst voreinander

Fosters und Hopkins' überzeugende Darbietungen brachten beiden den Oscar ein, sorgten während der Dreharbeiten aber offenbar für Furcht am Set. So erzählt Foster im Interview mit Graham Norton, dass sie seit der ersten Drehbuch-Lesung panische Angst vor ihrem Kollegen hatte. Laut eigener Aussage ging sie dem Briten am Set aus dem Weg und sprach nicht mit ihm. "Am letzten Tag gab ich zu, dass ich Angst vor ihm gehabt hatte. Und er meinte: 'Ich hatte Angst vor dir!'"

Denn auch Hopkins war von dem Talent seiner Kollegin eingeschüchtert, wie er ihr 2021 in einem Gespräch mit Variety verriet. "Ich hatte Angst, mit dir zu sprechen. Ich dachte, 'Sie hat gerade einen Oscar gewonnen!'"

Das Schweigen der Lämmer inspirierte auch zwei neue spannende Thriller

Das Schweigen der Lämmer ist eine Inspiration für zwei Filme, die diesen Sommer im Kino liefen. Dem Horror-Hype Longlegs mit Nicolas Cage merkt man etwa deutlich seine analoge 90er-Atmosphäre. Und auch in Trap machte Regisseur M. Night Shyamalan keinen Hehl daraus, dass er sich das Thriller-Meisterwerk zum Vorbild genommen hatte.

Wann läuft Das Schweigen der Lämmer im TV?

Kabel eins zeigt den Serienkiller-Thriller am heutigen Mittwoch, den 23. Oktober um 22:40 Uhr. Die Wiederholung gibt es ein paar Stunden später in der Nacht auf den 24. Oktober um 03:00 Uhr. Wer Das Schweigen der Lämmer im Fernsehen verpasst hat, kann ihn bei Prime auch ohne Abo kostenlos streamen.

