Heute im TV: Einer der besten Star Wars-Filme der letzten 10 Jahre mit fantastischer Szene, die euch noch lange beschäftigen wird

Jeder neue Star Wars-Film wird von den Fans der Saga heiß diskutiert. Besonders positiv kam Rogue One: A Star Wars Story weg, der heute Abend im Fernsehen läuft.

Fünf neue Star Wars-Filme sind seit dem Aufkauf von Lucasfilm durch Disney erschienen. Einer der besten ist Rogue One: A Star Wars Story, der nicht in das klassische Episoden-Muster der Sternensaga passt. Weit abseits der Skywalker-Linie erfahren wir, was den Rebellen der Diebstahl der Todessternpläne gekostet hat.

Rogue One: A Star Wars Story ist unmittelbar vor den Ereignissen von Krieg der Sterne angesiedelt und schließt eine Lücke in der Star Wars-Geschichte. Das Ergebnis ist eine nervenaufreibende Mischung aus Kriegs- und Heistfilm, die am Ende in einer der besten Star Wars-Szenen überhaupt ihren Höhepunkt findet.

Heute im TV: Rogue One: A Star Wars Story läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 22:30 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Star Wars-Vorgeschichte: Rogue One erzählt, was kurz vor Krieg der Sterne passiert ist

Im Mittelpunkt des Geschehens befindet sich Jyn Erso (Felicity Jones), die von Cassian Andor (Diego Luna) und dem Droiden K-2SO (Alan Tudyk) aus einem imperialen Gefängnis befreit wird. Sie ist die Tochter des Wissenschaftlers Galen Erso (Mads Mikkelsen), der maßgeblich an der Entstehung des Todessterns beteiligt war.

Hier könnt ihr den Trailer zu Rogue One: A Star Wars Story schauen.

Rogue One: A Star Wars Story - Trailer (Deutsch) HD

Galen hat eine Schwachstelle in den Todesstern eingebaut. Um herauszufinden, wo sich diese befindet, benötigen die Rebellen die Pläne für die gigantische Superwaffe. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn Direktor Orson Krennic (Ben Mendelsohn) schreckt nicht davor zurück, ganze Städte und Planeten zu zerstören.

Der Schatten des Todessterns legt sich in mehreren Momenten bedrohlich über die Ereignisse von Rogue One: A Star Wars Story. Ab einem gewissen Zeitpunkt fühlt sich der gesamte Film wie der Countdown an, der uns auf das Unausweichliche vorbereitet. Nicht zuletzt wissen wir, wie die Geschichte in Krieg der Sterne weitergeht.

Achtung, es folgen Spoiler!

Am Ende von Rogue One wartet einer der besten Star Wars-Momente überhaupt

Rogue One: A Star Wars Story macht sich das in seinen letzten Minuten zum Vorteil. In einer atemberaubenden Sequenz konfrontiert der Film die Figuren mit der verheerenden Folgen ihrer Mission, die sie direkt ins Auge des Sturms führt, ehe dieser Sturm durch die Rückkehr eines legendären Star Wars-Bösewichts manifestiert wird.



Während Jyn und Cassian am Strand von Scarif ihrem Tod entgegenblicken, wütet Darth Vader an Bord eines Raumschiffs der Rebellen-Allianz. Im letzten Moment kann Prinzessin Leia mit den Todessternplänen fliehen. Über wenige Star Wars-Szenen wurde in den vergangenen Jahren so viel geredet wie über dieses furiose Finale.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.