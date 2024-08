Heute im TV: Einer der besten Star Wars-Filme, dessen großer Bösewicht bald ein Comeback feiert

Star Wars-Fans warten sehnsüchtig auf eine ganz bestimmte Fortsetzung. Jetzt können sie (also ihr) den Oberfiesling noch mal im TV sehen.

Die 2. Staffel von Andor wird wohl so sehnsüchtig wie nichts anderes aus dem Star Wars-Kosmos erwartet. Und genau darin wird der Hauptbösewicht aus Rogue One: A Star Wars Story erneut auftauchen und eine wichtige Rolle spielen. Ihr könnt euch den Film heute erneut im TV ansehen.

Darum geht's in Rogue One, einem der besten Star Wars-Filme überhaupt

Wir bekommen es hier mit dem ersten Spin-off aus dem Star Wars-Universum zu tun, das zu keiner der drei Skywalker-Trilogien gehört. Aber es bildet ein wichtiges Verbindungsstück zwischen den Ereignissen aus Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith und Krieg der Sterne. Dementsprechend könnt ihr hier den Übergang zwischen der ursprünglichen und der Prequel-Trilogie erleben.

Die Jedi-Ritter sind zu dieser Zeit mehr oder weniger ausgestorben und ihr Orden vernichtet. Das Imperium verleibt sich eine Region des Universums nach der anderen ein, aber zum Glück regt sich Widerstand. Genau dem gehören Jyn Erso (Felicity Jones) und Cassian Andor (Diego Luna) an. Die Rebellion schickt sich an, die Pläne für den ersten Todesstern zu stehlen.



Disney Rogue One

Rogue Ones Oberbösewicht wird bald in der Star Wars-Serie Andor wieder richtig wichtig



Rogue One ist das, worauf Andor hinausläuft. Dementsprechend ergibt es viel Sinn, dass in der 2. Staffel auch Ben Mendelsohn als Orson Krennic aus Rogue One sein Stelldichein geben wird. Immerhin wurde in der grandiosen 1. Staffel schon der Grundstein für den Bau der ultimativen Waffe gelegt und aus einem Interview wissen wir jetzt auch, dass es so kommen wird.

Was genau der Fiesling so treibt, wie er mit dem Bau des ersten Todessterns in Verbindung steht und was es eigentlich mit Jyn Ersos Vater Galen Erso (Mads Mikkelsen) auf sich hat, könnt ihr euch heute Abend im TV ansehen. Ein Blick lohnt sich allemal: Auch wenn Rogue One nicht ganz die Klasse von Andor erreicht, macht das Spin-off doch jede Menge Spaß und bietet viel spannendes Drama.

Apropos Drama: Es dauert jetzt nicht mehr lange bis ein anderes altehrwürdiges Franchise ein Revival der besonderen Art feiert. In nur drei Tagen beginnt das Ende der Menschheit bei Netflix, wenn eine der größten Sci-Fi-Reihen überhaupt als Serie zurückkehrt.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Rogue One: A Star Wars Story?

Auf kabel eins um 20:15 Uhr zur Primetime am heutigen Mittwoch, den 28. August 2024. Eine Wiederholung kommt in derselben Nacht, und zwar ab 1:10 Uhr.

Wie gewohnt lässt sich Rogue One aber auch streamen, und zwar vor allem bei Disney+ in der Abo-Flatrate. Ansonsten könnt ihr den Star Wars-Film aber auch bei Apple TV, Amazon, MagentaTV, Maxdome oder Google beziehungsweise YouTube kaufen oder leihen.



