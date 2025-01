Heute im TV: Einer der besten Superhelden-Filme, der nie eine richtige Fortsetzung erhalten wird

Wenn Hollywood viel Geld in einen Superhelden-Film steckt, ist die Erwartung groß, dass sich die Geschichte fortsetzen lässt. Unser heutiger TV-Tipp hat jedoch nie einen zweiten Teil erhalten.

Über zehn Jahre ist es her, dass Henry Cavill zum ersten Mal als Superman auf der großen Leinwand zu sehen war. In Man of Steel lieferte er sein DC-Debüt ab und legte den Grundstein für das DC Extended Universe (DCEU), das ähnlich wie das Marvel Cinematic Universe (MCU) mehrere Filme und Figuren in einem Universum vereint.

In der vergangenen Dekade ist das DCEU um zahlreiche Ableger gewachsen. Die Justice League hat sich formiert, der Suicide Squad wurde gegründet und zuletzt sind wir sogar ins Multiversum eingetaucht. Eine Sache haben wir jedoch nie bekommen: eine klassische Fortsetzung zum 260 Millionen US-Dollar teuren Man of Steel.

Man of Steel 2: Henry Cavills Superman wird niemals eine klassische Fortsetzung erhalten

Obwohl Solofilme wie Wonder Woman, Shazam! und Aquaman zu eigenen Filmreihen ausgebaut wurden, hat das DCEU bei Superman nie einen Weg gefunden, um die Geschichte mit einem Teil 2 fortsetzen. Stattdessen wurde Kal-Els Werdegang über Crossover-Filme wie Batman v Superman: Dawn of Justice erzählt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Man of Steel schauen:

Man of Steel - Trailer (Deutsch) HD

Bereits 2013 verriet Regisseur Zack Snyder, dass er Ideen für Man of Steel 2 hat. Er wollte u.a. die DC-Schurken Braniac und Metallo gegen Supes antreten lassen. Später wurden Filmemacher wie Matthew Vaughn und Christopher McQuarrie mit der Fortsetzung in Verbindung gebracht. Sogar James Gunn soll ein Angebot erhalten haben.

Man of Steel 2 kam aber nicht zustande, sondern endete in der Produktionshölle. Selbst Cavills Cameo am Ende von Black Adam, der Fans kurzzeitig Hoffnung machte, entpuppte sich als Sackgasse. Wenige Wochen später wurde der große DC-Reboot angekündigt – und zwar mit einem komplett neuem Superman.

Wie es die Ironie will, wurde dieser Superman-Film von Gunn inszeniert, der zusammen mit dem Produzenten Peter Safran ebenfalls die kreativen Zügel bei der Ausrichtung des neuen DC-Universums in Händen hält. Jegliche Hoffnung auf Man of Steel 2 ist damit verloren. Henry Cavills Superman-Ära ist endgültig vorbei.

Dieses Jahr erwartet uns der große Neustart im Kino: Ab dem 10. Juli 2025 fliegt David Corenswet als Mann aus Stahl über die große Leinwand. Danach sollen weitere Filme um bekannte DC-Figuren wie Supergirl, Batman und Swamp Thing folgen. Zuletzt wurde sogar ein Soloprojekt angekündigt, das sich um Bösewicht Clayface dreht.

DC-Blockbuster: Wann läuft Man of Steel im TV?

Man of Steel läuft heute Abend am 6. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Die Ausstrahlung geht bis 23:10 Uhr und wird nachts um 00:55 Uhr wiederholt. Alternativ könnt ihr den Film bei WOW im Streaming-Abo schauen.