Heute im TV: Einer der besten Thriller des 21. Jahrhunderts (hoch spannend bis zur letzten Sekunde)

Heute Abend könnt ihr im Fernsehen zur späten Stunde einen exzellenten Thriller schauen, der mit einer spannenden Geschichte aufwartet und herausragend inszeniert ist.

Wenn es um packende Thriller-Stoffe geht, dürfte Tony Gilroy aktuell einer der fähigsten Filmschaffenden in Hollywood sein. Nicht nur war er einer der tonangebenden Kräfte hinter den Bourne-Filmen. Mit Rogue One und Andor brachte er seine Expertise für Nervenkitzel, Action und politisch aufgeladene Stoffe sogar ins Star Wars-Universum.

Nachdem sich Gilroy als Drehbuchautor einen Namen gemacht hat, lieferte er 2007 mit Michael Clayton sein Regiedebüt ab – ein Thriller-Meisterwerk auf ganzer Linie. Zwei Stunden lang entführt der Film in die Welt des titelgebenden Anwalts, der sich plötzlich in einer Verschwörung wiederfindet und ein Fadenkreuz auf dem Rücken hat.

Heute Abend könnt ihr Michael Clayton im Fernsehen schauen.

Thriller-Meisterwerk im TV: George Clooney gerät als Michael Clayton in eine verheerende Verschwörung

Michael Clayton (George Clooney) wird immer dann gerufen, wenn es Probleme gibt. Seit 15 Jahren räumt er als Fixer für die die New Yorker Anwaltskanzlei Kenner, Bach & Ledeen auf. Das soll er nun auch im Fall von Arthur Edens (Tom Wilkinson) tun, der bei derselben Firma wie Clayton arbeitet und einen Nervenzusammenbruch erlebt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Michael Clayton schauen:

Michael Clayton - Trailer (Deutsch) HD

Clayton, der mit Arthur professionell und freundschaftlich verbunden ist, muss so schnell wie möglich Schadensbegrenzung betreiben. Kaum beginnt er aber, Fragen zu stellen, deren Antworten Arthurs Verhalten erklären könnten, stößt er auf Widerstand – vor allem seitens der Chef-Syndikus­anwältin Karen Crowder (Tilda Swinton).

Während sich Clayton tiefer und tiefer in einem Labyrinth aus Lügen und misstrauischen Blicken verliert, zieht Gilroy alle Register seines Könnens, um einen der besten Thriller des 21. Jahrhunderts zu inszenieren. Messerscharfe Dialoge vereinen sich mit unterkühlten Bildern, die eine bedrohliche Atmosphäre heraufbeschwören.

Jede Information wird genau zum richtigen Zeitpunkt und mit sehr viel Geschick in den Film gestreut, sodass der Fall von Minute zu Minute größer und komplexer wird. Ehe man sich versieht, steckt man genauso tief in dem Film wie Clayton in der Verschwörung. Diesem Lügenspiel kann man bis zum finalen Paukenschlag nicht entkommen.

Wann läuft Michael Clayton mit George Clooney im TV?

Michael Clayton läuft heute Abend am 3. Januar 2025 um 23:30 Uhr im RBB. Die Ausstrahlung geht bis 1:20 Uhr in der Nacht und erfolgt ohne Werbeunterbrechung. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon und Co. mit diversen Leih- und Kaufoptionen streamen.