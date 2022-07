Heute im TV: Extrem gruseliges Horror-Erlebnis ohne billige Jump-Scares

Heute Abend könnt ihr im Fernsehen mal wieder einen richtig stimmungsvollen Horrorfilm schauen. In Crimson Peak lehrt euch Guillermo del Toro ganz ohne billige Jump-Scares das Fürchten.

Guillermo del Toro ist ein großartiger Geschichtenerzähler, besonders wenn er in seine Geschichten unheimliche Elemente einweben kann. Wie kaum ein anderer Regisseur vereint er Horror und Drama in mitreißenden Filmerfahrungen. Crimson Peak, der heute Abend um 22:30 Uhr auf 3sat läuft, bringt diese Stärken sehr schön zum Vorschein.

Im Gegensatz Pans Labyrinth und Shape of Water – Das Flüstern des Wassers ist der Film zwar damals in den Kinos etwas untergegangen. Umso mehr wollen wir heute eine Empfehlung aussprechen, damit Crimson Peak nicht in Vergessenheit gerät.

Die wichtigsten Infos zu Crimson Peak:

Der Cast: Guillermo del Toro versammelt ein großartiges Ensemble

Guillermo del Toro versammelt ein großartiges Ensemble Der Horror: Erwartetet keine Jump-Scares, sondern ein schleichendes Grauen

Erwartetet keine Jump-Scares, sondern ein schleichendes Grauen Die Schönheit: Crimson Peak ist detailverliebt und raubt euch mit jeder einzelnen Einstellung den Atem

Crimson Peak und der Horror eines prächtigen Anwesens

Die Handlung von Crimson Peak spielt zur Jahrhundertwende in Nordengland und entführt in die prächtigen Räume eines halb verfallenen Anwesens im Landstrich Cumberland. Hier lebt die junge Autorin Edith Cushing (Mia Wasikowska) mit ihrem Ehemann Thomas Sharpe (Tom Hiddleston) und seiner zwielichtigem Schwester Lucille Sharpe (Jessica Chastain).

Hier könnt ihr den Trailer zu Crimson Peak schauen:

Crimson Peak - Trailer (Deutsch) HD

Nach und nach sorgen mysteriöse Ereignisse für beunruhigende Begegnungen auf dem Anwesen. Edith, die anfangs sehr begeistert von ihrem neuen Zuhause war, fühlt sich zunehmend einsam und entdeckt, dass ihr Ehemann eine düstere Vergangenheit vor ihr verbirgt. Ihr perfektes Leben verwandelt sich in einen Albtraum.

Crimson Peak: Exzellenter Gruselhorror mit Top-Besetzung

Crimson Peak entzückt mit einem herausragenden Cast. Neben Mia Wasikowska, Tom Hiddleston und Jessica Chastain finden sich auch Charlie Hunnam und Jim Beaver in der unheimlichen Welt des Films wieder. Allein aufgrund der Schauspieler:innen und ihren prächtigen Kostümen ist Crimson Peak einen Blick wert.

Guillermo del Toro hat jedoch noch viel mehr auf Lager, besonders wenn er anfängt, die Abgründe seines Schauermärchens zu enthüllen. Das Grauen schleicht sich langsam in die erhabenen Aufnahmen des Films. Der Horror ist kein lauter, kein polternder und erst recht keiner, der euch vor ausgestelltem Terror ins Sofa presst.

Vielmehr arbeitet Guillermo del Toro mit sorgfältig gestalteten Bildern und einer unbehaglichen Atmosphäre, die einerseits durch das Anwesen, andererseits durch das merkwürdige Verhalten der Figuren entsteht. Misstrauische Blicke, Kerzen in der Dunkelheit und ein unheilvolles Schneegestöber: Crimson Peak ist Horror für die Sinne.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli 2022

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die besten Serienstarts im Juli 2022? Wir haben die 20 größten Highlights für euch herausgesucht. Mit dabei sind die neue Resident Evil-Serie, ein Mystery-Hit für Lost-Fans sowie die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine.



Hinweis: Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form im Mai 2021 veröffentlicht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Konnte euch Crimson Peak überzeugen?