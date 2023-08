Heute im TV: Fast 300 Millionen teurer Action-Blockbuster, der den größten Hollywood-Streit der letzten 20 Jahre auslöste

Heute läuft ein ultrateurer Action-Kracher im TV, der nicht zuletzt auch die Nerven zweier Hollywood-Stars kostete. Beim Dreh begannen sie nämlich eine Fehde, die erst 7 Jahre später beendet wurde.

Heute im TV: Action-Kracher löste heftigen Streit aus, der erst 2023 beigelegt wurde

Fast & Furious 8 wird Action-Fans ewig im Gedächtnis bleiben. Und zwar nicht nur wegen seines Budgets von fast 300 Millionen Dollar (via The Numbers ) oder einer größenwahnsinnig explosiven Story,der seit dem Dreh zwischen Dwayne Johnson und Vin Diesel herrschte. Heute läuft der Blockbuster im TV.

In Fast & Furious 8 richtet sich Dom Toretto (Diesel) scheinbar gegen seine eigene Boliden-Familie: Cyberterroristin Cypher (Charlize Theron) macht ihn per Erpressung gefügig und bringt ihn dazu, für sie eine Waffe zu stehlen. Doms Freundeskreis um seine Frau Letty (Michelle Rodriguez) versucht, unter anderem mithilfe von Ex-Agent Luke Hobbs (Johnson), ihn aufzuhalten.

Und während im Film schließlich alle irgendwann wieder an einem Strang ziehen, konnte man dasselbe offenbar nicht von den Dreharbeiten behaupten. In einer berüchtigten Nachricht wandte sich Johnson 2016 an die Öffentlichkeit und machte seinem Ärger über gewisse männliche Co-Stars Luft, die er als "candy-asses" bezeichnete.

Universal Vin Diesel und Dwayne Johnson

Nach kurzer Zeit war klar, dass niemand geringeres als Vin Diesel Ziel seiner Attacke war. Der hielt sich bedeckt, während Co-Stars wie Tyrese Gibson aggressiv in Johnsons Richtung zurückfeuerten. Auch wenn irgendwann vordergründig auch wieder Ruhe einkehrte, war The Rock Jahre später noch nicht gut auf Diesel zu sprechen.

Die ganze extrem unterhaltsame Fehde endete erst mit einer Rückkehr, die viele als schmähliche Niederlage Johnsons interpretierten: In der Post-Credit-Szene von Fast & Furious 10 taucht Luke Hobbs unverhofft wieder auf. Womöglich konnte The Rock die Publicity nach dem herben Flop seines DC-Blockbusters Black Adam gut gebrauchen.

Wann läuft Fast & Furious 8 im TV?

Fast & Furious 8 läuft am heutigen Sonntag, den 27. August 2023, um 20:15 Uhr auf RTL. Wer da keine Zeit hat, kann den Action-Kracher um 0:25 Uhr nachholen. Regie führte F. Gary Gray (Straight Outta Compton).

Im TV verpasst? Fast & Furious 8 bei Amazon kaufen oder leihen *

