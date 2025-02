Heute im TV: Gerard Butlers ekelhafteste Rolle in der dreckigen Version eines Action-Meisterwerks

Gerard Butler hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Action-Kracher abgeliefert. Einer sticht besonders aus der Masse heraus: Criminal Squad. Heute Abend läuft der Film im Fernsehen.

Das RomCom-Gesicht aus den 2000er Jahren hat er schon lange abgelegt: Gerard Butler konnte sich in der vergangenen Dekade erfolgreich als Action-Star neu erfinden. Ein wichtiger Film auf diesem Weg war Olympus Has Fallen, der ihn zum Konkurrenten von Keanu Reeves (John Wick), Liam Neeson (Taken) und Co. gemacht hat.

Auch wenn Butler nicht die größten Blockbuster Hollywoods anführt, hat er sich seine eigene Nische im gegenwärtigen Action-Kino erarbeitet. Mit dem Heist-Thriller Criminal Squad legte er sogar seine persönliche Version des Action-Meisterwerk Heat vor. Es ist ein schonungsloser Ritt durch die Straßen von Los Angeles.

Gerard Butler auf den Spuren eines Action-Meisterwerks: Criminal Squad hat einen ganz besonderen Fan

In Criminal Squad (im Original Den of Thieves) schlüpft Butler in die Rolle von Detective Nick "Big Nick" O’Brien, der es mit dem Gesetz nicht so genau nimmt. Um Kriminelle zu schnappen, überschreitet er gerne selbst die Grenzen der Legalität. Schon in der ersten Szene wird er als absolut ekelhafter, skrupelloser Cop eingeführt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Criminal Squad schauen:

Criminal Squad - Trailer (Deutsch) HD

Unter Genre-Fans hat sich inzwischen herumgesprochen, dass es sich bei Criminal Squad nicht um Stangenware handelt. Hier brodelt ein dreckiger Film, der macht, was er will, und keinen Gedanken daran verschwendet, was andere darüber denken. Und er hat einen unerwarteten, dafür aber umso größeren Fan: Regisseur Christian Petzold.

Petzold ist bekannt für Filme wie Phoenix, Transit und Undine. Zuletzt brachte er das Meisterwerk Roter Himmel ins Kino. Criminial Squad hat er in seine Liste der besten Filme der 2010er Jahre aufgenommen. Im obigen Video erklärt er seine Entscheidung. Spätestens danach wollt ihr einen Blick in den Reißer mit Butler wagen.

Für Nachschub ist bereits gesorgt: Anfang des Jahres eroberte die Fortsetzung Criminal Squad 2 die hiesigen Lichtspielhäuser und schickte Big Nick auf ein europäisches Abenteuer, das trotz sonniger Bilder mit einigen rüpelhaften Momenten aufwartet. Der nächste Teil ist auch schon in Arbeit. Criminal Squad 3 kommt definitiv.

Wann läuft Criminial Squad mit Gerard Butler im TV?

Criminal Squad läuft heute Abend am 28. Februar 2025 um 22:45 Uhr auf RTL ZWEI. Die Ausstrahlung geht mit Werbung bis 01:05 Uhr. Die Wiederholung könnt ihr in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:50 Uhr schauen. Alternativ befindet sich der Film derzeit im Streaming-Abo bei Amazon Prime Video und WOW.