Heute im TV: Gescheiterter James Bond-Ersatz mit Tarantinos Lieblingsschauspieler in einer Rolle, die schon 3 Mega-Stars vor ihm spielten

Heute kommt ein James-Bond-Ersatz im Fernsehen, der an den Kassen kläglich scheiterte. An der Rolle versuchten sich schon mehrere große Stars.

Star Trek-Kapitän und Tarantino-Liebling Chris Pine trat vor knapp zehn Jahren in große Fußstapfen, als er die Hauptrolle in Jack Ryan: Shadow Recruit übernahm. Heute kommt der Film, bei dem Poirot-Darsteller Kenneth Branagh Regie führte, im Fernsehen.

Dieses Abenteuer erlebt Agent Jack Ryan in Shadow Recruit



Der 2014 erschienene Jack Ryan-Film basiert nicht auf einem Roman von Tom Clancy, sondern einem Originaldrehbuch von Adam Cozad und Jurassic Park-Autor David Koepp.

Jack Ryan arbeitet diesmal undercover für die CIA an der Wall Street und wird auf die krummen Geschäfte des russischen Oligarchen Viktor Cherevin (Kenneth Branagh) aufmerksam. Da diese die USA gefährden, macht er sich auf nach Moskau.

Paramount Chris Pine

Weitere Rollen werden von Keira Knightley und Kevin Costner übernommen.

Shadow Recruit ist bereits der fünfte Film der Agentenreihe, deren Hauptdarsteller seit 33 Jahren munter wechseln. Selbst bei James Bond gibt es mehr Durchhaltevermögen.



Bislang gibt es diese Jack Ryan-Filme:

Shadow Recruit spielte von allen Filmen am wenigsten ein und erhielt maue Kritiken (via Metacritic ). Deswegen war eine Fortsetzung mit Chris Pine ausgeschlossen. Stattdessen wurde das Franchise 2018 mit der Prime Video-Serie Jack Ryan neu belebt, in der John Krasinski die Hauptrolle übernimmt. Davon gibt es mittlerweile vier Staffeln.



So kannst du Jack Ryan: Shadow Recruit schauen

Jack Ryan. Shadow Recruit wird am heutigen 13. September ab 20:15 Uhr bei kabel eins ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft am 18. ab 22:55 Uhr.

Alternativ kannst du den Film mit Abonnements bei den Streaming-Diensten Netflix und Paramount+ schauen.