Heute im TV: Knallharter Superhelden-Film, der völlig unerwartet wieder ganz wichtig wird

Heute erwartet euch einer der besten und härtesten Superhelden-Filme überhaupt im Fernsehen, dessen Star nach über 20 Jahren im Marvel-Universum bald endlich auch sein MCU-Debüt feiert.

Im Jahr 2000 schlüpfte Hugh Jackman das erste Mal in die Rolle von Superheld und Mutant Wolverine und gab diesen in den X-Men-Filmen zum Besten. Über 20 Jahre später feiert der Marvel-Held sein Debüt im Marvel Cinematic Universe (MCU). Jackman wird an der Seite von Ryan Reynolds in Deadpool & Wolverine zu sehen sein.

Um euch darauf gebührend vorzubereiten, habt ihr nun die Chance, euch noch einmal das beste und härteste Abenteuer des Mutanten vor Augen zu führen. Denn James Mangolds Endzeit-Western Logan – The Wolverine läuft heute Abend im TV.

Superhelden-Action im TV: Darum geht es in Logan – The Wolverine

In der Zukunft des Jahres 2029 ist Logan alias Wolverine mit Charles Xavier (Patrick Stewart) einer der letzten noch lebenden Mutanten. Während sie um die weiteren X-Men trauern, müssen sie selbst mit Krankheit und schwindenden Kräften zurechtkommen. Als die Menschen eine mächtige Waffe mithilfe von Mutanten-DNA entwickeln wollen, muss Logan noch ein letztes Mal den Kampf antreten.

20th Century Fox Hugh Jackman in Logan - The Wolverine

Mit einer Moviepilot-Wertung von 7,6 von 10 Punkten gehört Logan – The Wolverine zu den besten Superhelden-Filmen von Marvel und zum bestbewerteten Vertreter der X-Men-Reihe. Dabei konnte der Film als düster-melancholischer Western das Superhelden-Genre gehörig über den Haufen werfen und durch eine ungewöhnlich hohe Altersfreigabe von 16 Jahren mit knallharter und blutiger Action bestechen.

Allzu lange müssen wir auf Jackmans Wolverine-Rückkehr nicht mehr warten. Am 24. Juli 2024 wird der Mutant in Deadpool & Wolverine wieder die ikonischen Krallen ausfahren und damit sein MCU-Debüt geben.

Wann läuft der Marvel-Blockbuster Logan – The Wolverine heute im TV?

Logan – The Wolverine läuft am heutigen Sonntag, den 21. April 2024 um 22:40 Uhr auf ProSieben. Wenn ihr den Ausstrahlungstermin verpasst habt, könnt ihr den Action-Kracher jederzeit bei Disney+ im Streaming-Abo * nachholen.

