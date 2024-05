Heute im TV: Legendärer Abenteuerfilm mit 4 üblen Fortsetzungen, die zum Glück kaum jemand kennt

Heute läuft ein legendäres Fantasy-Abenteuer im Fernsehen, dessen vier (!) schlechte Fortsetzung ignoriert werden sollten. Das Original ist aber ein Muss.

Dragonheart ist Abenteuerfilm, Action-Märchen und Drachen-Fantasy in einem. Der 1996 erschienene Film wurde nur mit lauwarmen Kritiken empfangen, mauserte sich aber schnell zu einem der beliebtesten Fantasy-Abenteuer einer ganzen Generation. Von den vier üblen Fortsetzungen weiß zum Glück kaum jemand.

Darum geht's im legendären Fantasy-Abenteuer Dragonheart

Dragonheart dreht sich um den verbissenen Drachentöter Sir Bowen (Dennis Quaid) und seine unerwartete Freundschaft zu einem Drachen. Eigentlich soll Ritter Bowen den Thronfolger Einon lehren, ein guter König zu werden. Als der Junge bei einem Unfall schwer verletzt wird, kann ihm nur ein halbes Drachenherz das Leben retten. Dafür verspricht er dem großen Ungetüm Draco, ein ehrbarer und rechtschaffener König zu werden. Dieses Versprechen hält er aber nicht ein und entpuppt sich im Erwachsenenalter als Tyrann (wie immer grandios gespielt von David Thewlis).

Sir Bowen gibt dem halben Drachenherz die Schuld daran und will alle Drachen von der Erde tilgen. Als nur noch einer übrig ist, nämlich Draco, entwickelt sich allerdings eine unerwartete Freundschaft zwischen Bowen und dem angeblichen Biest. Gemeinsam müssen sie sich dem schrecklichen Herrscher Einon stellen. Am Ende des Films werdet ihr garantiert ein Tränchen verdrücken.

Universal Dragonheart

Mitte der 90er wurden die Drachen-Effekte des Films sogar mit einer Oscar-Nominierung bedacht. Heute können wir darüber nur schmunzeln, da Draco eher wie ein niedlicher Kleinkinder-Filmheld anmutet. Sein Charme (im Original wird er sogar von James Bond-Darsteller Sean Connery gesprochen) und das Zusammenspiel von Dennis Quaid und Draco überzeugen aber immer noch auf voller Länge.

Ursprünglich wurde sogar eine lebensgroße Puppe angefertigt, doch aus Kostengründen wurde letztlich doch ein computeranimierter Drache in den Film gesetzt.

Dragonheart hat sage und schreibe vier Fortsetzungen erhalten

Dragonheart-Regisseur Rob Cohen nahm kein weiteres Mal für die Drachen-Reihe auf dem Regiestuhl Platz. Er drehte stattdessen den legendären Franchise-Starter The Fast and the Furious. Das Drachen-Epos wurde dennoch fortgesetzt, und zwar Direct-to-DVD. Viele Dragonheart-Fans wissen gar nichts von den Fortsetzungen. Da keiner der Stars zurückkehrte und es sich um eher billigen Abklatsch des Originals handelt, ist das vermutlich auch besser so.

Alle 4 Dragonheart-Fortsetzungen, die kaum jemand kennt:

Das erste Sequel kam vier Jahre nach dem Original direkt auf DVD und schon das konnte kaum Aufsehen erregen. Dann war über 15 Jahre Pause, bis Dragonheart 3, 4 und 5 eine maue Vorgeschichte zum Originalfilm erzählten.

Fantasy-Abenteuer Dragonheart im TV und Stream

Dragonheart läuft in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai um 00:25 Uhr bei Kabel eins. Wer nachts lieber schläft oder unterwegs ist, der kann Dragonheart auch zu jeder beliebigen Uhrzeit bei Joyn+ streamen.