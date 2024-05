"Wenn es nach mir ginge, natürlich": Fluch der Karibik-Macher will Johnny Depp für nächsten Film zurück

Zuletzt sah es so aus, als wenn Fluch der Karibik 6 ein Reboot ohne Johnny Depp werden würde, doch das letzte Wort ist offenbar noch nicht gesprochen.

Der letzte Fluch der Karibik-Film, Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache, kaperte die Kinos vor sieben Jahren. Seitdem steckt die beliebte Abenteuer-Reihe in der Krise und versucht sich mit dem geplanten Pirates of the Caribbean 6 neu zu formieren. Die gerüchteweise kursierenden Ideen von einem Piraten-Ableger mit Margot Robbie oder einem Ozean-Trip mit The Bear-Star Ayo Edebiri blieben bislang vage. Die meisten Fans interessiert ohnehin die Frage, ob Johnny Depp als Captain Jack Sparrow zurückkehren wird – wozu eine einflussreiche Stimme des Franchises nun wieder Hoffnung gab.

Johnny Depps Fluch der Karibik-Rückkehr in Teil 6 ist nicht so unwahrscheinlich wie gedacht

Produzent Jerry Bruckheimer hat die Fluch der Karibik-Filme vom ersten Teil an mitbestimmt. Vor zwei Monaten sprach er davon, dass der neuste Pirates-Eintrag die Reihe rebooten würde, "weil man so nicht auf bestimmte Schauspieler warten muss". Die Worte schienen Johnny Depps Rückkehr nach seinem Karriereabsturz und Gerichtsprozess mit Amber Heard einen Riegel vorzuschieben. Doch nun gab ebenjener Bruckheimer denjenigen, die die wohl ikonischste Piratenfigur der Gegenwart wiedersehen wollen, gegenüber ET neue Hoffnung:

Disney Johnny Depp als Jack Sparrow im Fluch der Karibik-Franchise

Wenn es nach mir ginge, würde [Johnny Depp] natürlich zurückkommen. Ich hätte ihn gern zurück im [nächsten Fluch der Karibik-]Film. Er ist fabelhaft. Er ist ein großartiger Schauspieler und ein guter Freund. [...] Ich habe auf jeden Fall mit ihm gesprochen, aber wir werden sehen, was passiert.

Obwohl Bruckheimer eine gewichtige Stimme im Piraten-Franchise ist, entscheidet aber letztendlich das Drehbuch sowie das Studio Disney, ob Johnny Depp zurückkehren wird. Da Pirates of the Caribbean 6 noch in der Planungsphase ist, können wir eine Antwort darauf im Kino wohl frühestens 2026 erwarten.

Bis dahin könnt ihr alle bisherigen fünf Fluch der Karibik-Filme bei Disney+ * rauf und runter streamen.

