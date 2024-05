Heute im TV: Mega cooler Guy Ritchie-Thriller, zu dem es eine 6,5 Stunden-Fortsetzung bei Netflix gibt

Bei RTL 2 läuft heute ein richtig unterhaltsamer Gangster-Thriller von Guy Ritchie. Die Serien-Neuauflage des Films könnt ihr danach direkt im Netflix-Abo streamen.

Neben Quentin Tarantino ist Guy Ritchie einer der größten Kult-Regisseure, wenn es um lässige Gangster-Filme der späten 90er und frühen 00er geht. In diese Kategorie passt auch The Gentlemen von 2019. Die starbesetzte Krimi-Thriller-Komödie des Snatch-Regisseurs wird am Freitagabend bei RTL 2 ausgestrahlt.

Wer von dem unterhaltsamen Crime-Universum nicht genug bekommt, kann danach bei Netflix direkt die Serien-Neuauflage von Ritchie streamen.

Richtig unterhaltsamer Guy Ritchie-Thriller im TV: Darum geht es in The Gentlemen

In der Story des Films spielt Matthew McConaughey den in London lebenden Amerikaner Mickey Pearson, der sich ein Drogenimperium aufgebaut hat. Natürlich hat er dadurch große Konkurrenz, die ihm zum Beispiel den Privatdetektiv Fletcher (Hugh Grant) auf den Hals hetzt. Der hat wiederum ganz eigene Pläne und gerät bei einem geplanten Deal an Mickeys rechte Hand Raymond (Charlie Hunnam).



Wer Guy Ritchie-Filme wie Bube Dame König GrAs gesehen hat, weiß auch, was man von The Gentlemen erwarten darf. Markenzeichen des Regisseurs, wie Wendungen am laufenden Band, witzige Dialoge und schräge Figuren, bietet der Film genauso wie einen Cast, der aus vielen weiteren Stars wie Colin Farrell, Henry Golding, Jeremy Strong und Eddie Marsan besteht.

Bei Netflix könnt ihr die längere Serienversion von Guy Ritchies The Gentlemen schauen

Erst dieses Jahr wurde The Gentlemen bei Netflix als Serie neu aufgelegt. In der Handlung geht es um den jungen Eddie Halstead (Theo James), der nach dem Tod seines Vaters dessen riesiges Anwesen erbt. Was er zuerst nicht weiß: dadurch muss er auch das Geschäft mit Drogenbaron Bobby Glass (Ray Winstone) und dessen Tochter Susie (Kaya Scodelario) übernehmen.

Hier könnt ihr einen Trailer zur The Gentlemen-Serie bei Netflix schauen:

The Gentlemen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wann läuft The Gentlemen im TV?

RTL 2 strahlt die Thriller-Komödie am 3. Mai 2024 um 22:25 Uhr aus. Alternativ streamt der Film im Netflix-Abo. Hier gibt's auch alle acht Folgen der The Gentlemen-Serie des Regisseurs.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 20 Serien-Highlights findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Sci-Fi-Meilensteins Doctor Who bei Disney+ und die Netflix-Fortsetzung von Briderton, sondern auch einen Yellowstone-Ersatz mit Zeitreisen bei Amazon, einen fesselnden Multiversums-Thriller, Vampir-Horror und und vieles mehr.