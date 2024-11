Heute im TV: Meisterhafter Western über einen der größten Revolverhelden der Geschichte

Einen ganz großen Western-Klassiker könnt ihr heute Abend im Fernsehen schauen. Gedreht wurde der Film über den Revolverhelden Wyatt Earp von niemand Geringerem als John Ford.

Ihr seid auf der Suche nach einem guten Western? Dann seid ihr bei John Ford an der richtigen Adresse. Der US-amerikanische Filmemacher ist eine der größten Ikonen des Genres und hat im Lauf seiner Karriere gleich mehrere Meisterwerke gedreht, von Ringo über Der schwarze Falke bis zu Der Mann, der Liberty Valance erschoß.

Heute Abend könnt ihr einen seiner bekanntesten Filme im Fernsehen schauen. Gezeigt wird der 1946 erschienene Faustrecht der Prärie, der im Original den Titel My Darling Clemetine trägt und ebenfalls unter dem Alternativtitel Tombstone bekannt ist. Die Geschichte dreht sich um einen der größten Revolverhelden überhaupt.

Western-Meisterwerk heute im TV: Faustrecht der Prärie erzählt die Geschichte des Revolverhelden Wyatt Earp

Faustrecht der Prärie basiert auf dem Leben von Wyatt Earp. Grundlage des Films bildet die 1931 veröffentlichte Biografie von Start N. Lake über den späteren Frontier-Marshal. Henry Fonda schlüpft in die Rolle der Western-Legende, die sich nicht hinter großen Namen wie Billy the Kid und Jesse James verstecken muss.

Hier könnt ihr den Trailer zu Faustrecht der Prärie schauen:

My Darling Clementine - Trailer (English) HD

In Faustrecht der Prärie übernimmt Wyatt Earp in Tombstone als Sheriff das Sagen. Schnell muss er jedoch feststellen, dass die Stadt fest im Griff der Clanton-Familie ist, die ebenfalls für den Tod seines Bruders verantwortlich ist. Daraufhin will Earp nicht nur für Recht und Ordnung sorgen. Nein, er sinnt auch auf Rache.

Wyatt Earp ist nicht die einzige vertraute Figur der Western-Geschichte, die in Faustrecht der Prärie mitmischt. Auch der Zahnarzt und Spieler Doc Holiday, verkörpert von Victor Mature, nimmt eine wichtige Rolle in dem Film ein, der uns direkt an die Kante einer aufregenden Zeitenwende führt, in der ein neues Amerika entsteht.

Vorbei ist die Zeit der Gesetzlosen. Für klassische Revolverhelden ist kein Platz mehr in Welt. Stattdessen formt sich eine fortschrittlichere Gesellschaft mit eigenen Regeln. Wyatt Earp und Doc Holiday müssen ihre Rollen neu definieren. Von diesem spannenden Umbruch erzählt John Ford in seinem meisterhaft inszenierten Western.

Jetzt bei Netflix: Einer der besten Western mit Clint Eastwood

John Ford ist nach Faustrecht der Prärie nie wieder zu Wyatt Earp zurückgekehrt, Hollywood dagegen schon

Faustrecht der Prärie markiert nur die Spitze des Eisbergs an Wyatt Earp-Verfilmungen. Seit den 1920er Jahren taucht die Figur in diversen Western-Filmen und -Serien auf. Burt Lancaster spielte ihn in Zwei rechnen ab (1957), Kurt Russell in Tombstone (1993) und Kevin Costner in Wyatt Earp – Das Leben einer Legende (1994).

So sieht Kevin Costners Version von Wyatt Earp aus:

Wyatt Earp - Trailer (English)

Und wo wir schon bei Western-Trivia sind, dürfen wir einen Namen in diesem Kontext auf keinen Fall vergessen: Val Kilmer. Denn der verkörperte schon sowohl Wyatt Earp als auch Doc Holiday. Als Holiday tauchte er in Tombstone von 1993 auf. Knapp zwei Dekaden später mimte er den Gegenpart in The First Ride of Wyatt Earp (2012).

Für John Ford stellt Faustrecht der Prärie allerdings die einzige Wyatt Earp-Begegnung dar. Seinen Star hat er allerdings nicht vergessen. Ford und Fonda haben mehrere Filme gemeinsam umgesetzt, darunter die Romanverfilmung Früchte des Zorns (1940) sowie die beiden Western Trommeln am Mohawk (1939) und Bis zum letzten Mann (1948).

Western-Tipp: Wann läuft Faustrecht der Prärie im TV?

Faustrecht der Prärie läuft heute Abend am 3. November 2024 um 20:15 Uhr auf Arte. Der Film wird ohne Werbeunterbrechung gezeigt und geht bis 21:50 Uhr. Die Wiederholung folgt am Dienstag um 14:15 Uhr im Nachmittagsprogramm.