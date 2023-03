Heute im TV: Neben diesem Fantasy-Bombast mit Zombies und Orks wirken die meisten aktuellen Blockbuster öde

Fantasy-Exzesse wie Sucker Punch fehlen im modernen Blockbuster-Kino. Auf Tele 5 könnt ihr euch am Freitagabend selbst von dem unterschätzten Zack Snyder-Höhepunkt überzeugen.

Schon die Eröffnung von Sucker Punch ist ein audiovisuelles Ereignis, das es so viel zu selten in Blockbustern zu sehen gibt. Den Anfang der Geschichte setzt Regisseur Zack Snyder wie ein edles Musikvideo in Szene. Diese Aufmachung könnte sich kaum stärker vom Inhalt unterscheiden, bei dem sich die Hauptfigur nach dem Tod ihrer Mutter gegen den betrunkenen Stiefvater zur Wehr setzt und dafür in eine Nervenheilanstalt muss.

Der stark ästhetisierte Auftakt ist erst der Vorgeschmack für das Level, auf dem Snyder seiner inszenatorischen Fantasie dann freien Lauf lässt. Sucker Punch läuft am Freitagabend um 22:20 Uhr auf Tele 5. Obwohl der Film erst 11 Jahre alt ist, stimmt er angesichts der heutigen Blockbuster-Landschaft schon nostalgisch.

Sucker Punch ist eine überragende Ausnahmeerscheinung

Mit ersten Kinofilmen wie Dawn of the Dead, 300 und Watchmen - Die Wächter erarbeitete sich Snyder den Ruf eines exzessiven Stilisten. Gleichzeitig prägte er eine ganz neue, vielfach nachgeahmte Comicfilm-Ästhetik.

Nachdem Watchmen bei einem Budget von rund 130 Millionen Dollar und weltweiten Einnahmen von unter 200 Millionen Dollar kein finanzieller Hit war, bekam der Regisseur von Warner Bros. trotzdem über 80 Millionen Dollar und komplette kreative Freiheit für Sucker Punch. Ein ebenso mutiger wie riskanter Schritt, den es heute in Hollywood kaum noch so gibt. Es hat sich künstlerisch ausgezahlt, denn der Regisseur tobte sich in seinem ersten Original-Drehbuch ohne (Comic-)Vorlage komplett aus.

In Sucker Punch verliert sich Protagonistin Babydoll (Emily Browning) in verschiedenen Erzählebenen. Realität, Einbildung und Wunschtraum verschwimmen so ständig miteinander.

Snyder nutzt dieses Konzept vor allem für ein überbordendes Jonglieren mit Elementen aus der jüngeren Popkultur-Geschichte. Monströse Samurai-Kämpfer, Weltkrieg-Zombies, Drachen und Orks wirbelt Snyder umher. In der aktuellen Blockbuster-Landschaft voller Franchises, Prequels, Sequels und Cinematic Universes wirkt Sucker Punch heute wie eine exotische Ausnahmeerscheinung.

