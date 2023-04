Heute im TV: Nervenzerfetzender Horror-Geniestreich, der witzig und verstörend zugleich ist

Heute läuft Jordan Peeles fantastischer Horror-Trip Wir im TV. Darin erwarten euch 116 Minuten Hochspannung und ein absolut verstörender Twist im Finale.

In den vergangenen sechs Jahren etablierte sich Jordan Peele zu einer der eindrucksvollsten neuen Stimmen des Genrekinos. Mit seinem ersten Film Get Out landete er direkt einen Hit, der sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Auch seine Nachfolge-Werke Wir und Nope wurden zu Boxoffice-Erfolgen, die Kritik und Publikum begeisterten. Peeles Doppelgänger-Horror Wir könnt ihr heute Abend im TV sehen.

Wir läuft heute abend um 22:50 Uhr bei RTL ZWEI. Die Wiederholung findet anschließend im Nachtprogramm um 3:00 Uhr statt.

Das erwartet euch in Jordan Peeles Horrorfilm Wir

Wir - Trailer (Deutsch) HD

Für Adelaide (Lupita Nyong'o) und ihre Familie sollte es ein ruhiger Sommerurlaub im Strandhaus werden. Als eines Abends finstere Gestalten in der Auffahrt stehen, verwandelt sich der Ausflug zum Überlebenskampf. Die mysteriösen Gäste in roten Overalls scheinen albtraumhafte Kopien von Adelaide, ihrem Mann Gabe (Winston Duke) sowie den Kindern Jason (Evan Alex) und Zora (Shahadi Wright Joseph) zu sein. Ihr Ziel: ihre Doppelgänger töten.

Jordan Peele benutzt das bekannte Filmmotiv des Doppelgängers und spinnt daraus einen beklemmenden Horror-Trip zwischen Home Invasion-Thriller und schwarzhumorigem Slasher. Wie schon in Get Out verknüpft er hier Genre-Konzepte mit bissiger wie relevanter Sozialkritik. Dabei wird der Horror-Anteil diesmal ordentlich nach oben korrigiert.

Die Doppelgänger sind nicht nur unnachgiebig brutal, sondern auch extrem furchteinflößend. Besonders Lupita Nyong'os Horror-Adelaide und ihre verstörend kratzige Stimme bleiben auch nach dem Schauen noch lange im Gedächtnis. Auch wenn Wir mit seinem oftmals bizarrem Humor viele witzige Momente bietet, gelingt es ihm zugleich extrem gruselig zu sein.



Wir ist ein Horror-Highlight voller Überraschungen bis zum Ende

Universal Wir

Regisseur Jordan Peele pflanzt durch Musik, Bildsprache und subtil platzierte Motive den Horror direkt in unser Unterbewusstsein. Dadurch erschafft sich ein bedrückendes Gefühl der Beklemmung und des Unwohlseins. Gerade das macht Wir zu einem nervenaufreibendem, aber auch herausragenden Horrorfilm.

Im nahezu jeder Szene ist Jordan Peeles Liebe für das Horror-Genre zu spüren. Neben den unzähligen Verweisen und Zitaten ist Wir aber vor allem eines: originell und raffiniert. Indem bekannte Horrormechanismen auf den Kopf gestellt werden und mit unseren Erwartungen gespielt wird, bleibt Wir bis zum furiosen Finale nie vorhersehbar.

Jedes Detail in diesem Film dient einem ganz bestimmten Zweck und lässt euch auch beim mehrmaligen Schauen immer wieder neue Deutungs-Ebenen oder auch versteckte Hinweise auf späteren Enthüllungen entdecken. So rückt auch der schockierende Twist am Ende des Films die gesamte Geschichte in ein neues Licht – und lässt euch Wir beim nächsten mal mit ganz anderen Augen sehen.

