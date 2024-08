Heute im TV: Neuauflage von über 600 Jahre alter Abenteuer-Geschichte als krachender Action-Bombast

Auf ProSieben läuft heute eine moderne Robin Hood-Verfilmung, die an den Kinokassen untergegangen ist. Wer flotte Abenteuer-Action mag, kann sich selbst ein Bild machen.

Die berühmte Robin Hood-Sage vom Dieb, der Reiche bestiehlt und Arme beschenkt, geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Hier wurde der Begriff erstmals für Gesetzesbrecher benutzt. Mittlerweile wurde diese Legende schon mehrfach verfilmt. Die aktuellste Adaption stammt von 2018 und wird am Samstagabend bei ProSieben ausgestrahlt. Altmodisches Historienkino solltet ihr von diesem Robin Hood aber nicht erwarten.

Abenteuer-Action im TV: Worum geht es in Robin Hood von 2018?

Im Film von Regisseur Otto Bathurst spielt Kingsman-Star Taron Egerton den Titelhelden Robin, der als Soldat von den Kreuzzügen in Syrien zurückkehrt und in seiner Heimat einen Sherwood Forest voller Korruption vorfindet.

Während er von den Reichen stiehlt, um die Besitztümer den Armen zu übergeben, macht der Sheriff von Nottingham (Ben Mendelsohn) Jagd auf Robin Hood. Gleichzeitig gehen weitere Personen wie Little John (Jamie Foxx) und Will Scarlett (Jamie Dornan) gegen die Ungerechtigkeit im Land vor.

Schaut hier noch einen Trailer zu Robin Hood:

Robin Hood - Trailer 3 (Deutsch) HD

Mit der klassischen Mittelalter-Vorlage hat diese moderne Adaption nur noch grobe Eckpunkte gemeinsam. Stattdessen wurde ein Blockbuster für die Neuzeit mit poppiger Action und stylischen Schauwerten geschaffen. Wer auf kurzweilige Action-Abenteuer-Unterhaltung für zwischendurch steht, kann bei dieser 2018er-Version von Robin Hood auf jeden Fall einen Blick riskieren.

2026 soll übrigens ein neuer Robin Hood-Film mit Hugh Jackman erscheinen. Der Film mit dem Titel The Death Of Robin Hood stammt von Pig- und A Quiet Place: Tag Eins-Regisseur Michael Sarnoski. Die Vorlage dreht sich um einen älteren Robin Hood, der von Schuldgefühlen rund um seine vielen begangenen Verbrechen geplagt wird.

Wann läuft die neuere Robin Hood-Verfilmung im TV?

ProSieben strahlt den Blockbuster mit Taron Egerton in der Titelrolle am 2. August 2024 ab 20:15 Uhr aus. Mit Werbung geht der Film bis 22:40 Uhr. Falls ihr da keine Zeit habt, streamt Robin Hood zurzeit nur bei Joyn Plus+ im Abo. Bei Anbietern wie Amazon Prime könnt ihr den Streifen leihen oder kaufen.