Heute im TV: Richtig guter Fantasy-Actionfilm, zu dem es leider nie eine Fortsetzung gab

Fantasy-Filme mit einfacher Story, coolem Setting und starker Action sind selten. Heute läuft so ein Prachtexemplar im TV. Leider wurde Van Helsing nie fortgesetzt.

Monster, Schlösser, ein Vollmond und Hugh Jackman, der in Schlössern Monster vor Vollmond-Kulisse jagt: Van Helsing ist Fantasy-Blockbusterkino der pursten Art. Heute läuft der Film aus dem Jahr 2004 mal wieder im TV. Weiter unten erfahrt ihr, wann und wo. Wir klären außerdem, warum das Abenteuer nie eine (direkte) Fortsetzung erhielt, obwohl es aus heutiger Sicht so charmant ist.

Heute im TV: Van Helsing ist Fantasy-Action, wie es sie kaum noch gibt

Van Helsing ist ein klassisches Fantasy-Abenteuer, das auf alten Sagen beruht. Der monsterjagende Titelheld (Hugh Jackman) wird nach Transsylvanien geschickt, um dort Graf Dracula (Richard Roxburgh), den Fürsten der Finsternis, zu töten. Unterstützung erhält er von Carl (David Wenham) und Anna Valerious (Kate Beckinsale), deren Familie seit Generationen gegen Dracula kämpft. Doch das mysteriöse Transsylvanien hat weit mehr als nur den blutsaugenden Grafen zu bieten und so sieht sich Van Helsing auch mit Frankensteins Monster und Werwölfen konfrontiert.



Die Formel ist denkbar simpel und sie garantiert über die 2 Stunden Laufzeit ein durch und durch unterhaltsames, trashiges Unterfangen. Van Helsing schloss 2004 an die Erfolge von Die Mumie und Die Mumie kehrt zurück an und übernahm sowohl deren Stärken als auch deren Schwächen. Regisseur Stephen Sommers (auch Macher der Mumie-Filme) stürzte sich mit großer Lust ist in die Modernisierung des Monster-Genres.

Nach Van Helsing: Reboot und Serie statt Fortsetzung

Nur diehaben inzwischen etwas gelitten. Manche der sehr vielen Blitze sahen ehrlich gesagt schon 2004 etwas billig aus. Das schadet dem Vergnügen aber überhaupt nicht.

Für ein Sequel war Van Helsing einfach nicht erfolgreich genug. Laut Box Office Mojo spielte der Fantasy-Film bei einem Budget von üppigen 160 Millionen US-Dollar nur knapp über 300 Millionen US-Dollar wieder ein. Bei Hinzurechnung der Marketing-Kosten (zwischen 100 und 160 Mio.) war er höchstens knapp profitabel. Eine Fortsetzung wäre extrem riskant gewesen.

Stattdessen lief ab 2016 das Serien-Reboot Van Helsing über 5 Staffeln. Außerdem wurde letztes Jahr bekannt , dass Conjuring-Schöpfer James Wan einen neuen Film plant, ebenfalls ein Reboot. 2023 soll es erscheinen.

Van Helsing läuft heute um 20.15 Uhr bei RTL NITRO.

