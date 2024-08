Heute im TV: Richtig harte Abenteuer-Action, die bald mit Henry Cavill neu aufgelegt wird

Heute läuft ein echter Fantasy- und Abenteuer-Klassiker aus den 1980er Jahren im TV. Bald bekommt der Kultfilm ein Remake mit The Witcher-Star Henry Cavill.

Es kann nur einen geben, aber trotzdem gibt es bald noch mindestens einen weiteren Highlander: Die legendäre Fantasy-Kultfilmreihe wird demnächst nämlich mit Henry Cavill in der Hauptrolle als Reboot veröffentlicht. Bis es so weit ist, könnt ihr euch heute nochmal das Original im TV ansehen.

Heute im TV: Darum geht's in dem kultigen Abenteuerfilm Highlander mit Christopher Lambert

Der Schotte Connor MacLeod (Christopher Lambert) staunt nicht schlecht, als er eine tödliche Verletzung problemlos übersteht. Bald findet er heraus, dass er unsterblich ist – sofern ihm niemand den Kopf abschlägt. Der Spanier Ramirez (Sean Connery) trainiert ihn und führt ihn in die Welt der sogenannten Highlander ein.

Es gibt nämlich mehr von diesen Unsterblichen, und sie sind dazu verdammt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Schlägt der eine dem anderen den Kopf ab, verleibt er sich seine ganze Stärke ein. Was dazu führt, dass MacLeod auch viele Jahrhunderte später immer noch gegen seinen erbittertsten Widersacher kämpfen muss.

Kinowelt In Highlander finden auch in der Neuzeit archaische Schwertkämpfe statt.

Highlander macht richtig Spaß und wird bald als Remake neu gedreht

Wer Lust auf brachiale Schwertkämpfe und wunderschöne Kulissen hat, ist bei Highlander genau an der richtigen Adresse. Obendrauf bekommt ihr noch eine dicke Ladung 1980er-Jahre-Flair und einen überragenden Soundtrack, der maßgeblich von Queen geprägt wurde. Auch wenn das natürlich immer noch sehenswert ist, merkt man dem Film sein Alter teilweise durchaus an.

Hier kommt das geplante Highlander-Remake ins Spiel. Das klingt nämlich ziemlich verheißungsvoll. Einerseits schlüpft der durch The Witcher bereits Schwertkampf-erprobte Henry Cavill in die Hauptrolle, andererseits will John Wick-Regisseur Chad Stahelski gleich eine ganz neue Art des Schwertkampfs für seine Neuauflage erfinden.

Wenn euer Herz generell für Fantasy schlägt, können wir euch den folgenden Artikel nur wärmstens empfehlen. Denn ein Regisseur, der vier der größten Fantasy-Streifen generell gedreht hat, ist einfach aus Hollywood verschwunden. Auch 12 Jahre später gibt die Karriere dieses Blockbuster-Genies noch Rätsel auf.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Highlander?

Das Erste zeigt den Kult-Streifen mit Sean Connery und Christopher Lambert in der heutigen Samstagnacht um 1:05 Uhr. Dort gibt es keine Werbeunterbrechungen und Highlander läuft dann bis um 2:55 Uhr am Sonntagmorgen.

Selbstverständlich könnt ihr den Film auch online streamen. Das geht zwar aktuell nicht in einer Abo-Flatrate, aber dafür on demand bei Magenta TV, Amazon oder Apple TV, wo ihr den Film leihen oder kaufen könnt.

