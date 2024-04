Heute im TV: Steven Spielberg-Meisterwerk nach wahrer Geschichte, das bis zur letzten Sekunde fesselt

Steven Spielberg ist im heutigen TV-Programm mit einem exzellenten Historienfilm vertreten, der genauso spannend wie ein Thriller ist und auf wahren Begebenheiten beruht.

Wenige Hollywood-Regisseure springen so mühelos zwischen großen Blockbustern und Oscar-Dramen hin und her wie Steven Spielberg. 1993 brachte er in einem Jahr Jurassic Park und Schindlers Liste ins Kino. Eben noch hantierte er mit aufwendigen Dino-Effekten, da begibt er sich in eines der düstersten Kapitel unserer Geschichte.

Auch 2017 tauchte er in die Vergangenheit ein: In dem Historiendrama Die Verlegerin (im Original: The Post) erzählt er die Geschichte der Pentagon-Papiere. Hierbei handelt es sich um eine geheime Studie des US-Verteidigungsministeriums über die Rolle der USA im Vietnamkrieg, die zahlreiche Lügen der Regierung offenlegte.

Heute Abend könnt ihr Die Verlegerin im Fernsehen schauen.

Die Verlegerin im TV: Steven Spielbergs packender Journalismus-Thriller ist ein einziger Wettlauf gegen die Zeit

Kay Graham (Meryl Streep) ist die titelgebende Verlegerin des Films, obwohl sie diesen Titel nie haben wollte. Der Tod ihres Mannes hat schlussendlich aber dazu geführt, dass sie jetzt der Washington Post vorsteht und sich gegen ein von Männern dominiertes Umfeld durchsetzen muss. Ihre größte Prüfung trifft 1971 ein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Verlegerin schauen:

Die Verlegerin - Trailer (Deutsch) HD

Die Post gelangt in den Besitz von Dokumenten, die mit erschütternden Wahrheiten über den Vietnamkrieg aufwarten. Als der Druck von außen wächst, wird Graham klar, dass die Dokumente echt sind. Mit ihrem Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) muss sie nun eine schwerwiegende Entscheidung treffen: veröffentlichen oder nicht.

Eine trockene Geschichtsstunde kommt bei einem solch spannenden Stoff nicht infrage. Spielberg verwandelt die wahren Begebenheiten, auf denen sein Film beruht, in einen packenden Journalismus-Thriller, der die großen Fragen und Dynamiken des Berufsfelds auf den Prüfstand stellt und jeden Konflikt nachvollziehbar macht.

Zum Weiterlesen: Was George Lucas mit seinem riesigen Vermögen macht

Soll Graham alles riskieren, um diese eine Story zu bringen, auch wenn das bedeuten würde, dass die Post womöglich nicht den nächsten Tag erlebt? Oder lässt sie die Dokumente fallen und sichert dafür ihre Publikation – mit dem Wissen, dass der Preis dafür ein Kompromiss ist, den kein:e Journalist:in jemals eingehen sollte?

Spielbergs Inszenierung bewegt sich rasant durch die Räume der Post, klebt an den Lippen der Figuren und lässt uns zu jeder Sekunde den Wettlauf gegen die Zeit spüren, dem Graham und Bradlee zwei nervenaufreibende Stunden lang ausgesetzt sind – gerahmt in die lichtdurchfluteten Bilder von Kameramann Janusz Kaminski.

Und dann wäre da noch der unglaubliche Cast. Neben Streep und Hanks tauchen Carrie Coon, David Cross über Alison Brie in Nebenrollen auf. Dazu gesellen sich Bob Odenkirk, Tracy Letts und Sarah Paulson. Habe ich schon Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg und Matthew Rhys erwähnt? Nein? Dann macht euch gleich auch noch auf Zach Woods, Bradley Whitford und Bruce Greenwood gefasst.

Spielberg-Meisterwerk: Wann läuft Die Verlegerin im TV?

Die Verlegerin läuft heute am 29. April 2024 um 23:10 Uhr im MDR. Der Film wird ohne Werbung gezeigt und geht bis 00:55 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht.

Wenn ihr Die Verlegerin lieber streamen wollt, müsst ihr auf Kauf- und Leihangebote bei Amazon Prime Video und Co. ausweichen. Darüber hinaus ist der Film in Deutschland auf DVD und Blu-ray erschienen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.