Morgen im TV: Teil 2 der größten John Wick-Konkurrenz, die dieses Jahr mit einem unerwartet brutalen Höhepunkt beendet wurde

Unser TV-Tipp für Sonntag gehört zu einer der wenigen Action-Reihe, die sich in den vergangenen Jahren als ernsthafte Konkurrenz zu den John Wick-Filmen hervorgetan hat.

John Wick hat einen unglaublichen Siegeszug auf der großen Leinwand hingelegt und eine Welle an Actionfilmen losgetreten, die versucht haben, das Konzept zu kopieren. 2014 ist aber nicht nur John Wick im Kino gestartet. Auch die The Equalizer-Reihe, die zur großen Wick-Konkurrenz geworden ist, hat hier ihren Ursprung zu verzeichnen.



In den The Equalizer-Filmen schlüpft Denzel Washington in die Rolle des Ex-Agenten Robert McCall, der auch im Ruhestand seinen Sinn für Gerechtigkeit nicht verloren hat. Inzwischen nimmt er das Gesetz selbst in die Hand, was für sehr brutale Action sorgt. Am Sonntag könnt ihr euch das Ganze in The Equalizer 2 anschauen.

Knallharte John Wick-Konkurrenz im TV: Denzel Washington räumt als der Equalizer auf

Im zweiten Teil der Action-Reihe hat es McCall nach Massachusetts verschlagen. Hier ist er in einem bescheidenen Apartmentkomplex untergekommen. Tagsüber arbeitet er als Lyft-Fahrer, ohne größere Aufsehen auf sich zu ziehen. Nachts packt er die Waffen aus und rächt sich für all die Menschen, die selbst nicht dazu in der Lage sind.



Hier könnt ihr den Trailer zu The Equalizer 2 schauen:

The Equalizer 2 - Trailer (Deutsch) HD

Als ein Junge aus der Nachbarschaft auf die schiefe Bahn gerät, setzt McCall alles daran, um diesen zurückzuholen. Ehe er sich versieht, findet er sich in einer größeren Verschwörung wieder, die mit seiner eigenen Vergangenheit verbunden ist. Nicht zuletzt wird eine Kollegin aus alten Tage tot in Brüssel aufgefunden.

The Equalizer 2 liefert erbarmungslose Action und stellt Washington einen guten Cast zur Seite, zu dem u.a. Melissa Leo (The Fighter) und Bill Pullman (Independence Day) gehören. Zudem könnt ihr hier The Last of Us- und The Mandalorian-Star Pedro Pascal in einer seiner weniger bekannten Rollen aus den vergangenen Jahren sehen.

Action-Kracher: Wann läuft The Equalizer 2 im TV?

The Equalizer 2 läuft am 1. Oktober 2023 um 22:30 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:55 Uhr. Die Wiederholung folgt um 02:05 Uhr in der Nacht. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix im Abo streamen. Netflix hat auch den ersten Teil im Angebot. Teil 3, der Abschluss der Reihe, läuft aktuell noch im Kino. Der fällt nochmal eine ganze Spur brutaler als die Vorgänger aus.

