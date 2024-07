Heute im TV: Teil 5 einer Sci-Fi-Reihe, die viermal komplett gegen die Wand gefahren wurde

Heute Abend läuft der fünfte Terminator-Film mi Fernsehen. Nicht einmal die groß angekündigte Rückkehr von Arnold Schwarzenegger konnte das Sci-Fi-Reboot retten.

Populäre Marken dominieren Hollywood. Das hat zur Folge, dass beliebte Geschichten immer weiter fortgesetzt werden. Das Marvel Cinematic Universe mit seinen über 30 Filmen ist das beste Beispiel dafür. Ab und zu passiert es jedoch, dass eines dieser Franchises gewaltig gegen die Wand gefahren wird.



Ungeschlagener König in dieser Disziplin ist der Terminator. Die von Titanic-Regisseur James Cameron in den 1980er Jahren geschaffene Zeitreisegeschichte mit Arnold Schwarzenegger war lange Zeit der Inbegriff eines Science-Fiction-Action-Kinos. Besonders Terminator 2: Tag der Abrechnung manifestierte diesen Ruf.

Terminator: Vom Sci-Fi-Meilenstein zum ewigen Scheitern

Ab den 2000er Jahren geriet die Reihe jedoch ins Wanken. Terminator 3: Rebellion der Maschinen ging im Schatten seiner Vorgänger unter. Auch der vierte Teil, der die Handlung in die Postapokalypse verlagerte, in der die Maschinen die Kontrolle über die Erde übernommen haben, konnte die Reihe nicht langfristig wiederbeleben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Terminator 5: Genisys schauen:

Terminator: Genisys - Trailer (Deutsch) HD

Die Hoffnung ruhte danach auf einem Reboot Terminator 5: Genisys aus dem Jahr 2015. In dem Jahr, in dem Star Wars und Jurassic Park ihre glorreiche Rückkehr auf die große Leinwand feierten, sollte auch das Terminator-Franchise für eine neue Blockbuster-Ära geupdatet werden – dieses Mal mit einem großen Nostalgiebonus.



Arnold Schwarzenegger kehrte als T-800 zurück, nachdem der im Vorgänger nur in Form eines CGI-Cameos zu sehen war. Darüber hinaus lockte das Terminator-Reboot mit Emilia Clarkes erster großen Blockbuster-Rolle abseits von Game of Thrones. In Terminator 5: Genisys verkörperte sie niemand Geringeren als Action-Ikone Sarah Connor.

Arnold Schwarzenegger konnte Terminator 5 nicht retten

Der fünfte Terminator-Film sollte den Auftakt einer neuen Trilogie bilden. Ähnliches war sechs Jahre zuvor auch bei Terminator 4: Die Erlösung geplant. Darüber hinaus wollten die Produzent:innen der Reihe erneut den Sprung ins Fernsehen wagen und eine Serie umsetzen, deren Handlung eng mit besagter Trilogie verbunden gewesen wäre.

Als Kinostarts für die Terminator 5-Fortsetzungen legte Paramount den 19. Mai 2017 und den 29. Mai 2018 fest. Beide Nachfolger wären somit direkt hintereinander gedreht worden. Der Fokus des zweiten Teils lag auf dem von Jason Clarke verkörperten John Connor, die dritte Schlüsselfigur der Terminator-Reihe.

Paramount Terminator 5: Genisys

Schlussendlich wurden die Pläne durch das Einspielergebnis des Reboots zerstört: Bei einem Budget von 155 Millionen US-Dollar spielte der Film in den USA gerade einmal 90 Millionen US-Dollar ein. Weltweit kam Terminator 5: Genisys zwar auf 440 Millionen US-Dollar, doch am Ende des Tages reichte diese Summe nicht.



Nach mehrere Flops endet Terminator als Anime bei Netflix

Wo Star Wars und Jurassic Park Milliarden-Hits garantierten, konnte Terminator nicht die finanziellen Erwartungen erfüllen. Nach längeren Hin und Her entschied sich das Studio zum nächsten Reboot. Terminator 6: Dark Fate, der vor zwei Jahren in die Kinos kam, löschte nicht nur seinen Vorgänger, sondern auch Teil 3 und 4 komplett aus.

Der inzwischen vierte (!) Anlauf, die Reihe ins Kino zurückzubringen, wurde als Fortsetzung der ersten zwei Teile konzipiert. Dieses Mal lockte das Nostalgieversprechen nicht nur mit Arnold Schwarzenegger, sondern auch mit Linda Hamilton, der ursprünglichen Sarah Connor. Ein Erfolg war Terminator 6: Dark Fate trotzdem nicht.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 260 Millionen US-Dollar markiert der 185 Millionen US-Dollar teure Film den Box-Office-Tiefpunkt der Reihe. Im Kino werden wir den Terminator vorerst also nicht mehr sehen. Dafür bringt Netflix am 29. August 2024 die post-apokalyptische Anime-Serie Terminator Zero an den Start.

Sci-Fi-Blockbuster: Wann läuft Terminator 5 im TV?

Terminator 5: Genisys läuft heute Abend am 26. Juli 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:50 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:00 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei WOW und Netflix im Abo streamen.