Heute im TV: Über 3 Stunden Sci-Fi-Marathon, der von Minute zu Minute besser wird

Heute laufen zwei Sci-Fi-Actioner am Stück im TV, die sich auf den ersten Blick sehr ähnlich sind. Der spätere Film ist aber der deutlich bessere Genre-Kracher.

Wer die volle Ladung an dystopischer Sci-Fi-Action sehen will, sollte heute Abend den Fernseher einschalten. Dann laufen mit Judge Dredd und Dredd gleich zwei Genre-Vertreter im TV-Programm, von denen einer den anderen klar toppt.

Im TV: Sylvester Stallone hält ersten Judge Dredd-Film für Riesenfehler

Judge Dredd von Regisseur Danny Cannon basiert auf der gleichnamigen Comic-Vorlage und dreht sich um eine postapokalyptische Zukunft, in der das Verbrechen durch sogenannte Judges in Schach gehalten werden soll. Die Judges sind Richter, Jury und Henker in einer Person.

2008 sprach Hauptdarsteller Sylvester Stallone während einer John Rambo-Pressekonferenz nochmal über die Sci-Fi-Verfilmung und sagte ehrlich und hart:

Ich glaube, der größte Fehler, den ich je gemacht habe, war die schlampige Umsetzung von Judge Dredd.

Heutzutage geht der erste Judge Dredd-Film bei den meisten nur noch als amüsantes Trash-Fest durch.

Schaut hier noch einen Trailer zum älteren Judge Dredd-Film:

Judge Dredd - Trailer (Englisch)

Zweite Dredd-Verfilmung ist ein furioses Action-Fest

Viel besser, wenn auch kommerziell gescheitert, hat es die zweite Dredd-Verfilmung von 2012 angestellt. Der Film von Regisseur Pete Travis setzt auf eine ähnliche Story, überzeugt mit The Boys-Star Karl Urban aber viel mehr als krachender Genre-Mix aus Sci-Fi-Dystopie und Action-Wucht mit stylischen Bildern.

Wann laufen die beiden Sci-Fi-Filme im TV?

NITRO strahlt Judge Dredd am 4. Juni 2024 ab 20:15 Uhr aus. Direkt im Anschluss folgt ab 22:00 Uhr der deutlich bessere Dredd. Den ersten Film mit Sylvester Stallone könnt ihr zurzeit leider nirgendwo in einer Streaming-Flatrate schauen. Den neueren Dredd-Film von 2012 könnt ihr zum Beispiel bei Amazon Prime oder Apple TV leihen oder kaufen.