Überragender Sci-Fi-Action-Film heute im TV: Im Kino floppte er, doch jetzt soll wirklich eine Fortsetzung kommen

Am Mittwochabend läuft ein heftiger Sci-Fi-Actioner im TV, den Genre-Fans gesehen haben müssen. 10 Jahre nach der Veröffentlichung wurde eine späte Fortsetzung angekündigt.

Der gnadenlose Science-Fiction-Cop Judge Dredd wurde erstmals als Comic-Figur erfunden. 1995 kam dann eine Film-Adaption mit Sylvester Stallone, die heute eher als schräger Trash durchgeht. Deutlich ernsthafter und vor allem mitreißender ist die Dredd-Verfilmung von 2012 mit The Boys-Star Karl Urban, die am Mittwochabend bei NITRO läuft. Auch wenn der Genre-Mix aus Sci-Fi-Dystopie und Action-Kracher an den Kinokassen unterging, wurde zuletzt wieder eine späte Fortsetzung ins Spiel gebracht.

Sci-Fi-Knaller im TV: Darum geht es in Dredd

Die Handlung des Films von Regisseur Pete Travis spielt in der futuristischen Großstadt Megacity One, wo das Gesetz in den Händen der sogenannten Judges liegt. Bei ihnen handelt es sich um besonders knallharte Polizei-Mitglieder. In Dredd muss sich der alteingesessene Judge Dredd (Karl Urban) um die unerfahrene, aber telekinetisch begabte Rekrutin Judge Anderson (Olivia Thirlby) kümmern. Zusammen infiltrieren sie ein Hochhaus, an dessen Spitze die Drogenbaronin Ma-Ma (Lena Headey) lauert.

Sci-Fi-Flop Dredd soll doch noch fortgesetzt werden

Wie wir 2022 berichteten, soll sich eine Dredd-Fortsetzung mit Urban wieder in Entwicklung befinden. Ein offizielles Update gab es seitdem nicht. An den weltweiten Kinokassen spielte der 50 Millionen Dollar teure Sci-Fi-Blockbuster laut Box Office Mojo damals nur 41 Millionen Dollar wieder ein und gilt seitdem als Mega-Flop.

Wann und wo läuft Dredd im TV?

NITRO strahlt den brutalen Sci-Fi-Actioner am 22. November 2023 um 22:05 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Dredd bei Amazon Prime leihen oder kaufen. * In einer Flat gibt es den Film zurzeit nirgends.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.