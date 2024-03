Heute im TV: Überraschend harter und starker Marvel-Action-Film, der so heute gar nicht mehr möglich wäre

Heute kommt ein Marvel-Film im TV, der Action, Fantasy und Horror miteinander verbindet und überraschend hart ist – zumindest dreht Marvel aktuell ganz andere Filme.

Wir haben euch vor Kurzem erst den ersten Teil empfohlen, jetzt kommt die Fortsetzung dran: Ihr könnt euch heute Blade II im TV ansehen. Wenn ihr ein Herz für harte Action, Horror und abgefahrene Fantasy-Designs habt, dann seid ihr hier genau richtig. Das verdanken wir dem Regisseur Guillermo del Toro.

Heute im TV: Darum geht's in Blade II

Der Daywalker ist immer noch ein Halbvampir, der kein Problem mit Sonnenlicht hat. Dafür aber mit anderen Vollblutsaugern. Die jagt er nach Herzenslust und zunächst muss er seinen Mentor und Helfer Whistler (Kris Kristofferson) aus den Fängen der Vampire befreien. Die machen ihm dann aber überraschend ein Angebot und wollen mit Blade (Wesley Snipes) zusammenarbeiten.

Es gibt nämlich eine neue, noch größere Bedrohung in der düsteren Comic-Welt von Blade: Die Reaper. Dabei handelt es sich um eine wilde und besonders gefährliche Vampir-Art, die selbst den normalen Blutsaugern schwer zu schaffen macht. Gemeinsam mit seinen Erzfeinden macht sich Blade widerwillig auf, um dem noch größeren Übel Einhalt zu gebieten.

Warner Finstere Zeitgenossen: Die Reaper-Vampire in Blade 2.

Blade II ist genauso wenig zimperlich wie Teil 1, aber vielleicht noch besser

Dank des Erfolges von Blade wurde bald der zweite Teil gedreht und der konnte das Einspielergebnis des Vorgängers sogar nochmal deutlich übertrumpfen (via: The Numbers ). Das verdanken wir nicht unbedingt einer besonders einfallsreichen Story oder einer gesteigerten Massen-Kompatibilität, Blade II ist genauso blutrünstig wie Blade. Unter der Disney-Flagge wäre das heute wohl gar nicht mehr so möglich:

3 Gründe, warum Blade nicht in Disneys MCU passt

Dafür nimmt hier aber Guillermo del Toro (Pacific Rim) auf dem Regiestuhl Platz und das macht sich auch deutlich im Stil des Films bemerkbar. Neben einem größeren Martial Arts-Schwerpunkt spendiert er Blade II nämlich auch jede Menge abgefahrene Fantasy-Elemente und kuriose Designs.

Oder, um es anders auszudrücken: Wer den Stil von Hellboy II mochte, wird wohl auch an Blade II Gefallen finden. Donnie Yen, ein junger Norman Reedus (The Walking Dead) und Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy) sind auch noch mit dabei!

TV oder Stream: Wann und wo kommt Blade II?

Kabel eins strahlt Blade II heute, am 25. März um 22:30 Uhr aus. Dort läuft er dann bis 0:45 Uhr. Es handelt sich um die gekürzte ab 16-Fassung, bei der 4:16 Minuten fehlen. Dasselbe gilt auch für die Wiederholung heute Nacht um 2:30 Uhr (via: Schnittberichte ).



Bei den üblichen Verdächtigen könnt ihr Blade aber auch online leihen oder kaufen. Amazon Prime, Apple TV, Magenta TV, Maxdome oder Google Play haben Blade II im Angebot.

