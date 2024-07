Heute im TV: Vergessener Abenteuerfilm aus den 90ern von einer absoluten Hollywood-Legende

Für Indiana Jones und Jurassic World war Frank Marshall als Produzent tätig, in unserem heutigen TV-Tipp wagte er sich in den Regiestuhl und kreierte eine Mischung aus den beiden Abenteuerfilmen.

Zehn Jahre bevor Schriftsteller Michael Crichton die Romanvorlage zu Jurassic Park lieferte, verfasste er den Roman Expedition Congo. Dieser wurde mit Congo jedoch erst zwei Jahre nach dem berühmten Spielberg-Film adaptiert. Auch hier spielt die mit Sci-Fi-Elementen geschmückte Handlung in einem Dschungel, stellt aber Gorillas in den Fokus. Der fast vergessene Abenteuerfilm von Hollywood-Legende Frank Marshall läuft heute im TV.

Jurassic Park trifft auf Indiana Jones im heutigen TV-Tipp Congo

Was passiert, wenn geldgierige Menschen blindlings in die Natur eingreifen, haben wir bei Jurassic Park gesehen. Die Frage der Moral ist auch ein großer Teil der Congo-Story. Und dank einer spannenden Schatzsuche wird der Abenteuerfilm mit einem Indiana Jones-Element bereichert.

In Congo begibt sich eine Expeditionsgruppe in den Regenwald, um den Gorilla Amy wieder in die Freiheit zu entlassen. Wissenschaftler Dr. Peter Elliot (Dylan Walsh) hat ein technisches Verfahren entwickelt, um mit Amy zu kommunizieren und kommt ihrem Wunsch nach Freiheit nach.

Paramount Congo

Die Finanzierung für die Reise in den Kongo übernimmt der zwielichtige Geschäftsmann Herkermer Homolka (Tim Curry), den insgeheim alles andere als die Tierliebe antreibt. Er will den Schatz des Königs Salomos finden und setzt darauf, dass Amy die Expedition genau dorthin führt. Doch als der Trupp verschwindet, wird ein weiteres Expertenteam rund um Homolkas Ex-Verlobter Karen Ross (Laura Linney) entsandt. Die Wissenschaftlerin und ehemalige CIA-Agentin ahnt noch nicht, welche mordlüsternde Spezies bald ihren Weg kreuzt.

Congo-Regisseur Frank Marshall an unzähligen Klassikern beteiligt

Die Liste mit Frank Marshalls Regiearbeiten ist kurz, aber als Produzent reiht sich ein Kultfilm an den Nächsten. Dazu gehören auch die frühe Indiana Jones-Reihe, die Jurassic World-Trilogie und Klassiker wie Die Farbe Lila, Zurück in die Zukunft und The Sixth Sense. Aktuell läuft ein weiterer Film im Kino, bei dem Marshall als Produzent tätig war: Twisters ist ein gelungener Katastrophenfilm, der euch bis zum Ende nicht durchatmen lässt.

Der inzwischen fast vergessene Congo konnte mit einem Einspielergebnisses von 152 Millionen US-Dollar sein Produktionsbudget zwar verdreifachen, fiel in den Kritiken laut Metacritic aber weitestgehend durch. Im Fokus stehen die schlechten Effekte, die sperrigen Dialoge und eine unglaubwürdige Handlung, die dem Film sogar sieben Nominierungen für die Goldene Himbeere einbrachten. Wer aber mal wieder Lust auf einen 90er-Abenteuerfilm mit einer etwas bizarren, aber unterhaltsamen Handlung hat, sollte sich Congo nicht entgehen lassen.



Congo bei Amazon kaufen oder leihen

Wann läuft der Schatzsuche- und Abenteuerfilm Congo im TV?

ZDFneo zeigt den Dschungelfilm von Frank Marshall am heutigen Dienstag, den 23. Juli 2024, um 22:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, aber wer Congo im TV verpasst, kann ihn jederzeit bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

