Heute im TV: Von Tom Hardys bizarrem Marvel-Film gibt es bald sogar 3 Teile

Auf ProSieben könnt ihr heute Venom mit Tom Hardy schauen. Der bizarre Marvel-Hit bekommt nach dem zweiten Teil sogar noch eine Fortsetzung.

Das kleinere Marvel-Universum von Sony hinkt dem größeren MCU von Kevin Feige fast immer hinterher, was Erfolg und Qualität betrifft. Eine große Ausnahme ist aber Venom mit Tom Hardy. Der schräge Superhelden-Blockbuster von 2018 bescherte dem Studio ein Einspielergebnis von fast 900 Millionen Dollar.

ProSieben strahlt Venom heute um 20:15 Uhr aus. Neben dem schon erschienenen zweiten Teil hat Sony auch einen dritten Teil der Marvel-Reihe in Auftrag gegeben.

Schaut hier einen Venom-Clip:

Venom - Clip 01 Drohen Sie mir (Deutsch) HD

Mit Venom hat Sony eine faszinierende Marvel-Nische geschaffen

Auch wenn gerade der erste Venom-Teil nach den üblichen Handlungsmustern zigfach gesehener Origin-Stories gestrickt ist, ist die Masse von dem Film begeistert. Das dürfte neben dem alptraumhaft-ungezogenen Alien-Symbionten vor allem an der entfesselten Performance von Tom Hardy als Star liegen.

Der zweite Teil mit Gollum-Legende Andy Serkis als Regisseur treibt das bizarre Konzept noch weiter auf die Spitze. Venom: Let There Be Carnage wirkt durch die ständigen Streitigkeiten zwischen Eddie und dem Alien-Symbionten sowie schräge Situationskomik im Slapstick-Style wie eine Aneinanderreihung abgefahrener Cartoon-Episoden.

Der zweite Teil konnte nicht ganz an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Das weltweite Einspielergebnis von über 500 Millionen Dollar bei einem Budget von rund 110 Millionen Dollar machte den Marvel-Film trotzdem wieder zu einem kleinen Hit, der die Zukunft des Franchise sicherte. Im April 2022 gab Sony Venom 3 offiziell grünes Licht. Wann das Sequel mit Tom Hardy ins Kino kommen soll, ist noch nicht bekannt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.