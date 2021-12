Heute im TV: Wahnwitziger Actionfilm mit Ryan Reynolds in Bestform und zwei weiteren Marvel-Stars

Für viele ist Ryan Reynolds schon solo ein Unterhaltungsgarant. Heute im TV tut er sich mit zwei Marvel-Kollegen für eine furiose Action-Weltreise zusammen.

Ryan Reynolds kann auch den Teamplayer spielen. Im teuersten Netflix-Blockbuster aller Zeiten toppt ihn zwar Gal Gadot, aber das Action-Gespann profitiert von seiner gewohnt selbstironischen Performance. Ein Dreigestirn der anderen Art bildet er heute im TV: In Killer's Bodyguard legt er mit zwei Marvel-Kolleg:innen auf einer wahnwitzigen Rundtour halb Europa in Schutt und Asche. Killer's Bodyguard läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf RTLZWEI. Die Wiederholung folgt in der Nacht um 2.20 Uhr.

Im TV verpasst? Killer's Bodyguard auf Amazon kaufen oder leihen *

Marvel-Trio mit Ryan Reynolds liefert rasantes Action-Feuerwerk

Dabei ist Reynolds' Rolle Michael Bryce gar nicht der Auslöser des Schlamassels: Vielmehr muss er den Profikiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) ohne Blessuren nach Den Haag bringen, der dort eine Aussage gegen den völkermordenden Diktator Dukhovich (Gary Oldman) tätigen soll.

© 20th Century Fox Studios Kincaid und Bryce

Sie werden von Dukhovichs Handlanger:innen und ihren korrupten Freund:innen bei der internationalen Polizeibehörde Interpol verfolgt. Als wäre das nicht schon genug Arbeit, will Kincaid auch noch seine geliebte Frau Sonia (Salma Hayek) aus einem Amsterdamer Gefängnis befreien.

Das Resultat ist eine Action-Breitseite an guter Popcorn-Unterhaltung. Das ist insbesondere der Verdienst der Hauptdarsteller, die sich in ihren Rollen als Deadpool, Nick Fury und Eternal Ajak bald auch über den Weg laufen könnten. Darüber hinaus sind sie sich bereits in Killer's Bodyguard 2 wieder begegnet.

Jackson und Reynolds fühlen sich ohnehin an wie zwei Seiten einer Deadpool-Medaille: Während der eine mit allen Möglichkeiten sein Leben wieder auf Vordermann zu bringen will, feiert der andere völlig entgrenzt jede noch so blutige Schießerei als große Party.

Killer's Bodyguard - Trailer (Deutsch) HD

Überstrahlt werden sie aber beide von der resoluten Salma Hayek. Wenn sie ihren Mann oder ihr Gefängnispersonal zusammenfaltet, ist es einfach ein reiner Genuss. Und sollte das Trio gerade nicht rhetorisch aus allen Rohren feuern, sorgen beeindruckend inszenierte Action-Szenen für Kurzweil. Deadpool und das MCU verstehen sich ganz offensichtlich blendend.

Podcast über Reynolds' Co-Star Dwayne Johnson

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?



Was haltet ihr von Killer's Bodyguard?