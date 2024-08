Heute kommt einer der besten Star Wars-Filme im TV: Fans hoffen immer noch auf die Fortsetzung

Obwohl es sich beim heutigen TV-Tipp um einen der spannendsten neuen Star Wars-Teile handelt und eigentlich sogar Sequels geplant waren, warten wir vergebens.

Im Star Wars-Universum ist alles im Fluss und es gibt viel Bewegung. Pläne ändern sich alle Nase lang und so ist es bisher leider noch nicht zu den offensichtlich angedachten Fortsetzungen von Solo: A Star Wars Story gekommen. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und ihr könnt euch den Film heute nochmal im TV ansehen.

Darum geht's in Solo: A Star Wars Story, der heute im TV kommt

Der Name macht es bereits überdeutlich, wer hier im Rampenlicht steht. Wir haben es bei Solo: A Star Wars Story mit einem Anthologie-Spin-off zu tun, das sich dem smartesten und coolsten Schmuggler der gesamten Galaxis widmet. Nach Rogue One: A Star Wars Story folgte der zweite Ableger außerhalb der großen Trilogien und erzählt die Vorgeschichte von Han Solo (Alden Ehrenreich).

Der legendäre Widerstandskämpfer und begabte Pilot hat hier noch gar nichts mit der Rebellion am Hut. Aber dafür dürfen wir mit erleben, wie er zum ersten Mal auf seinen späteren Wegbegleiter Chewbacca trifft und vieles mehr. Unter anderem spielt auch Lando Calrissian (Donald Glover) eine wichtige Rolle bei den turbulenten Abenteuern des aufstrebenden Jünglings.

Disney Solo: A Star Wars Story hat alles, was einen Star Wars-Film ausmacht.

Fans hoffen immer noch (vergeblich) auf eine Fortsetzung des Star Wars-Spinoffs rund um Han Solo

Die Zeichen standen eigentlich äußerst günstig, auch wenn es keinerlei offizielle Ankündigung gab. Am Ende des Films selbst wird allerdings überdeutlich, dass die Beteiligten ursprünglich geplant hatten, die Geschichte rund um Han Solo weiter zu erzählen. Immerhin fehlen da immer noch einige Puzzlestücke zwischen Solo: A Star Wars Story und der ersten Trilogie.

Aber wahrscheinlich aufgrund des überaus ernüchternden Einspielergebnisses wurde nie etwas daraus. Der Solo-Film zählt zu den finanziell größten Flops des ganzen Franchises und blieb kommerziell weit hinter den Erwartungen zurück (via: The Numbers ). Was Fans aber natürlich nicht im Geringsten davon abhält, sich unter dem Hashtag #MakeSolo2Happen für eine Fortsetzung einsetzen.

Aber wir haben auch gute Nachrichten für euch (abgesehen davon natürlich, dass Solo: A Star Wars Story im TV kommt). Eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres wurde nämlich gerade um eine zweite Staffel verlängert. Dabei kennen die Serie bisher noch viel zu wenige Menschen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Solo: A Star Wars Story?

Am heutigen Mittwoch, den 21. August, kommt Solo: A Star Wars Story um 20:15 Uhr auf kabel eins. Mit Werbung läuft das illustre Weltraummärchen dann bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung wird noch in derselben Nacht um 1:00 Uhr ausgestrahlt.

Streamen könnt ihr den Streifen natürlich auch. Am einfachsten geht das über Disney+, wo der Star Wars-Film als Teil der Streaming-Flatrate im Abo zur Verfügung steht. Amazon, Apple TV und andere VoD-Plattformen bieten ihn aber ebenfalls an.

