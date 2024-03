Heute läuft der Sci-Fi-Bond im TV, den Steven Spielberg drehen sollte und dann kam alles ganz anders

Am Freitag strahlt ProSieben den umstrittenen Science-Fiction-Bond aus. Damals wollte das Studio Steven Spielberg als Regisseur engagieren, doch der war dann schon zu teuer.

Die James Bond-Reihe ist bei Fans für zahlreiche Markenzeichen beliebt, von denen das Franchise selten abweicht. Eine radikale Ausnahme stellte 1979 James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim dar, der den damaligen Star Wars-Hype aufgreifen sollte und den Spion ins Weltall schickte.

Am Freitag strahlt ProSieben das umstrittene Sci-Fi-Abenteuer der Bond-Reihe aus. Damals wäre sogar fast Steven Spielberg Regisseur des Blockbusters geworden, doch daraus wurde nichts.

Steven Spielberg stand zweimal als Regisseur mit der Bond-Reihe in Verbindung

Laut Independent sprach Spielberg in der BBC Radio 2 Show darüber, dass er zweimal mit dem Bond-Produzenten Albert R. Broccoli telefonierte. Damals wollte er einen Bond-Film drehen und hoffte, dass er sich nach dem Der weiße Hai-Erfolg kreativ ausleben durfte. Broccoli versicherte ihm jedoch, dass er nicht die richtige Wahl für einen Bond-Film wäre.

Nach dem Erfolg von Unheimliche Begegnung der dritten Art wollte der Regisseur nochmal einen Bond-Film drehen, doch das Studio konnte sich Spielberg dann schon nicht mehr leisten. Dieser Teil wäre dann durch den Zeitpunkt des Gesprächs Moonraker geworden.

Wann läuft James Bond - Moonraker im TV?

ProSieben strahlt den Film am 8. März 2024 um 23:00 Uhr aus. Davor läuft bei dem Sender ab 20:15 Uhr noch James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte.

