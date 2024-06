Heute läuft ein 195-Minuten-Epos im TV: Trotz Star-Besetzung ist es viel zu selten zu sehen

Das Filmepos Reds kommt nur selten im TV, dabei wurde es von der Kritik umjubelt und gewann drei Oscars. Warum sich das Herzensprojekt von Warren Beatty lohnt, lest ihr hier.

Es muss ja nicht immer die Fußball-EM sein. Fans von dramatischen Hollywood-Epen und Liebesgeschichten kommen heute bei Reds voll auf ihre Kosten. Die über drei Stunden lange Verfilmung einer wahren Geschichte spielt in der Liga von David Lean und Doktor Schiwago und wartet mit einem Star-Aufgebot um Warren Beatty, Diane Keaton und Jack Nicholson auf. Dabei stehen die Chancen gut, dass viele Filmfans noch nie von Reds gehört haben. Mit diesem TV-Tipp könnt ihr das ändern.

Der TV-Tipp Reds basiert auf einer wahren Geschichte

Reds ist das Herzensprojekt von Bonnie und Clyde-Star Warren Beatty, der am Drehbuch mitschrieb, Regie führte und die Hauptrolle übernahm. Er spielt den amerikanischen Journalisten John Reed. Als Zeuge und Chronist der Oktoberrevolution in Russland erlangte er Berühmtheit und schrieb seine Erfahrungen 1919 im Buch "Zehn Tage, die die Welt erschütterten" nieder. Roter Faden des Films ist die Liebesgeschichte von Reed und der Journalistin und Aktivistin Louise Bryant (Diane Keaton).

Paramount Warren Beatty in Reds

Beide wollen Anfang des 20. Jahrhunderts die Welt verändern, sie kämpfen für Rechte von Arbeitern und Frauen. John und Louise scheinen wie füreinander gemacht. Trotzdem werden sie immer wieder auseinander gerissen. Große Geschichte und Leidenschaft prallen in der weiteren Handlung aufeinander, als sie sich während der bolschewistischen Revolution in Russland wiedersehen.

Interviews mit Zeitzeug:innen reichern die Handlung an, sodass sich ein ungewöhnlicher Kontrast ergibt: Auf der einen Seite steht die idealistische Aufbruchsstimmung in einer Welt, in der alles möglich scheint. Auf der anderen der teils wehmütige Blick zurück, der von dem Wissen begleitet wird, was wirklich passierte.



So kannst du Reds jetzt streamen oder heute Abend im TV schauen

Wer den Klassiker nachholen will, kann das bei Pluto TV tun. Bei dem kostenfreien Anbieter gibt es seit Kurzem unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei den Bewertungen der Moviepilot-Community gut abschneiden.

Reds gehört dazu. Der Film läuft am heutigen 18. Juni ab 20:05 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Alternativ gibt es Reds im ebenfalls kostenfreien On Demand-Angebot von Pluto TV als Stream . Weitere Highlights im Programm diese Woche sind Election, Blindspotting und Dämonisch.

Darum lohnt sich das Historien-Epos bei Pluto TV

Heute ist ein Film wie Reds kaum vorstellbar – ein Hollywood-Drama über einen kommunistischen Aktivisten, mit einem beträchtlichen Budget und einer Laufzeit von 195 Minuten (ohne Atombombenexplosion). Warren Beatty konnte sich das damals leisten. Der Star des New Hollywood-Kinos hatte mit Der Himmel soll warten einen Hit gelandet und erhielt ein Budget, das heute etwa 110 Millionen Dollar entspricht. Vor und hinter der Kamera engagierte Beatty die Größen seiner Zeit.



Dank des aufwendigen Szenenbilds und der atmosphärischen Kameraarbeit von Vittorio Storaro (Apocalypse Now) ersteht in dem Film von 1981 eine fast vergessene Ära auf. In Nebenrollen füllen Jack Nicholson, Gene Hackman und Maureen Stapleton die Geschichte mit Leben. Gerade Nicholson glänzt als Theaterautor Eugene O'Neill, der mit Louise eine turbulente Affäre eingeht. Als wäre das nicht genug, veredelt Broadway-Legende Stephen Sondheim das Epos mit seinem Score.

Reds entwickelte sich im Kino zum Erfolg und bei den Academy Awards wurde der Film für Regie, Nebendarstellerin (für Stapleton) und Kamera ausgezeichnet. Heute ist er trotzdem gerade in Deutschland kaum bekannt und nur selten im Fernsehen zu sehen.