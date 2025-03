Heute läuft ein 4,5 Stunden Action-Marathon im TV: Der zweite Film ist ein verkannter Höhepunkt

Heute bekommt ihr im TV Action satt. Nach einem gefeierten Blockbuster folgt ein Kassen-Flop, der allerdings einiges zu bieten hat. Freut euch auf Explosionen und globale Verfolgungsjagden.

ProSieben zeigt heute zwei spannende Action-Streifen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Den Anfang macht die schwarzhumorige Action-Komödie Kingsman: The Secret Service, in der Jung-Agent:innen die Welt retten müssen. Im Anschluss versucht Chris Hemsworth in Blackhat gesichtslosen Hackern auf die Schliche zu kommen.

Kingsman: The Secret Service im TV: Vom Kleinganoven zum Agenten

Eggsy (Taron Egerton) hatte eine glorreiche Laufbahn beim Militär vor sich, stattdessen schlägt er sich als Gauner im Londoner East End durchs Leben. Als er mit seinem Kumpel in Schwierigkeiten gerät, wendet er sich an die Geheimorganisation, bei der einst sein verstorbener Vater arbeitete. Denn die sind seiner Familie noch einen Gefallen schuldig. Kurz darauf wird Eggsy unter Harry (Colin Firth) zum Kingsman ausgebildet. Die augenscheinlichen Gentlemen sind Geheimagenten und aus dem Training wird schnell bitterer Ernst.

Bei Kingsman kommen nicht nur James Bond-Fans auf ihre Kosten, die sich hier ebenfalls auf spannende Erfindungen freuen können. Doch auch wer dem Agenten-Genre bisher ferngeblieben ist, wird hier auf seine Kosten kommen. Mit viel Humor, Spannung und rasanter Action unterhält Kingsman von vorne bis hinten. Das sieht auch unsere Community so. Knapp 10.500 Nutzer:innen bewerten den Blockbuster mit sehenswerten 7,5 von 10 Punkten. Bei uns findet man ihn auch auf Platz 15 der besten Agentenfilme.

Regisseur Matthew Vaughn beweist mit seinem Werk viel Abwechslung und Originalität. Nach einem gelungen zweiten Teil und dem Prequel The King’s Man: The Beginning, erschien im letzten Jahr das Spin-off Argylle und das ist noch lange nicht alles, denn gleich mehrere Kingsman-Filme sind in Planung.

Cyber-Thriller Blackhat im TV: Chris Hemsworth jagt Hacker um die Welt

Als durch einen Virus in Hongkong ein Kernkraftwerk explodiert, wird der chinesische Offizier und Hacker Chen Dawai (Wang Leehom) auf den Fall angesetzt. Nach einem weiteren Cyberangriff fordert er die Hilfe seines alten Freundes Nick Hathaway (Hemsworth) an, der im Gefängnis sitzt. Während das FBI ihn überwacht, darf er am Fall mitarbeiten, immerhin wurden die Angriffe durch ein von ihm entwickeltes Programm durchgeführt, was die Sache verkompliziert.

Regisseur Michael Mann verlegt die Handlung nicht ins Cyberspace, sondern integriert spannende und absolut gelungene Action-Szenen in ein Katz-und-Maus-Spiel, das Hemsworth rund um den Globus führt. Der Schauspieler steht seiner eigenen Leistung im Film sehr kritisch gegenüber und auch an den Kinokassen floppte der Streifen mit einem Einspielergebnis von 19 Millionen US-Dollar , bei einem Budget von 70 Millionen.

Selbst wenn der Film bei den meisten Kritiken floppte, lohnt es sich, sich ein eigenes Bild zu machen. Das moderne Thema der Hacker-Szene, gepaart mit den gelungenen Actions-Senen, ist mehr als einen Blickwert wert. Der Thriller liefert 133 Minuten spannende Unterhaltung.

Wann läuft der Action-Marathon im TV?

Auf ProSieben macht Kingsman: The Secret Service am heutigen Sonntag, den 23. März 2025 um 20:15 Uhr den Anfang. Direkt im Anschluss läuft Blackhat um 22:45 Uhr. Auch die Wiederholung zeigt der Sender im Doppelpack. Die Agenten-Action läuft am 24. März um 22:05 Uhr und Chris Hemsworth macht noch einmal die Hackerszene in der Nacht auf den 25. März um 00:45 Uhr unsicher.

Alternativ stehen die Filme auch im Stream zur Verfügung. Beispielsweise könnt ihr beide bei Amazon Prime kaufen oder leihen. Kingsman streamt außerdem bei Disney+ und Blackhat ist kostenlos bei Joyn zusehen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.