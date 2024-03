Heute läuft ein 4-Stunden-Marathon für Abenteuer- und Action-Fans im TV – und Til Schweiger ist auch dabei

Heute laufen gleich zwei verfilmte Legenden im TV. Von der europäischen Sage des Mittelalters geht es in die griechische Mythologie. Dabei könnt ihr euch auf vier Stunden Abenteuer freuen, mit großer Starbesetzung.

Die Artussage mit ihren zwölf Rittern der Tafelrunde und dem mächtigen Schwert Excalibur wurde schon unzählige Male verfilmt. Die 2004 erschienene Interpretation King Arthur gehört wohl zu den bekanntesten und läuft heute im TV. Neben einer großen Hollywood-Starbesetzung ist auch ein deutscher Schauspieler vertreten.

Direkt im Anschluss wird eine weitere Legende gezeigt über den Halbgott Herkules. Den durften in der Vergangenheit bereits Stars wie Arnold Schwarzenegger, Dwayne Johnson und sogar Ryan Gosling verkörpern. In The Legend of Hercules von 2013 hat Twilight-Star Kellan Lutz die Ehre.

Abenteuer-Marathon im TV: Darum geht es in King Arthur und The Legend of Hercules

In King Arthur ist das Römische Reich zerfallen und in England herrscht Anarchie. Ritter kämpfen um die Territorien des Landes und auch die barbarischen Sachsen wollen das Land für sich gewinnen. Ein Krieg bricht aus und es folgen Verwüstung und Zerstörung. Doch Heeresführer Arthur ist gewillt, mit seinen Rittern der Tafelrunde und der zukünftigen Königin Guinevere der Gewalt ein Ende zu setzen und Großbritannien zu retten.

In The Legend of Hercules befinden wir uns im Antiken Griechenland. Der mit großer Kraft gesegnete Prinz Hercules (Lutz) weiß weder, dass sein Vater der mächtige Zeus ist, noch dass er die tyrannische Herrschaft des Königs Amphitryon (Scott Adkins) beenden soll. Er hat nur Augen für die Liebe, genauer gesagt, für die kretischen Prinzessin Hebe (Gaia Weiss). Doch vom Stiefvater verraten und ins Exil nach Ägypten geschickt, muss sich Hercules den Weg zurück in sein rechtmäßiges Königreich erkämpfen, um seine Liebe zu gewinnen und die Prophezeiung zu erfüllen.

Sony Kellen Lutz als Hercules

King Arthur floppte trotz Starbesetzung und gewaltiger Produktionskosten

Neben Hollywood Größen wie Keira Knightley, Clive Owen und Stellan Skarsgård treffen wir in King Arthur sogar auf den deutschen Schauspieler Til Schweiger. Der wird in diesem Jahr auch in einem weiteren internationalen Film zu sehen sein, wie der Trailer zu Guy Ritchies The Ministry of Ungentlemanly Warfare verrät.

Trotz der großen Namen konnte die Sagen-Verfilmung nicht den gewünschten Erfolg verbuchen und das, obwohl viel Geld und Aufwand in die Umsetzung gesteckt wurde. Eine 300-köpfige Crew errichtete in viereinhalb Monaten eine ein Kilometer lange Mauer, die den historischen Hadrianswall darstellte. Die 120 Millionen US-Dollar Budget konnte das Studio mit einem Umsatz von 203 Dollar wieder reinholen, doch ein großer Erfolg war die Interpretation der Sage nicht.

Wann laufen King Arthur und The Legend of Hercules im TV?

Heute, am 12. März 2024, zeigt RTL Nitro die Artussage um 20:15 Uhr. Im Anschluss läuft um 22:30 Uhr The Legend of Hercules. Die Wiederholungen zeigt RTL Nitro von King Arthur am 13. März 2024 um 22:35 Uhr und von The Legend of Hercules in der Nacht auf den 14. März 2024 um 00:55 Uhr. Beide Legenden sind auch im Stream verfügbar, unter anderem bei Amazon Prime bzw. Disney+.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.