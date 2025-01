Heute läuft ein 5 Stunden Sci-Fi-Marathon im TV: Er beginnt mit einem unfassbaren Meisterwerk, der Film danach ist fast vergessen

Wie eng Freud und Leid beieinander liegen, zeigt der heutige Sci-Fi-Doppelpack im TV. Ein grandioses Glanzstück und ein absoluter Fehlschlag des Genres laufen nämlich direkt nacheinander.

Sci-Fi-Fans sollten heute Abend unbedingt bei RTL 2 einschalten, wo gleich zwei Filme des Genres am Stück laufen. Aber Achtung: Ihr solltet euch auf qualitative Schwankungen gefasst machen, denn auf das überragende Weltraum-Epos Interstellar folgt mit Darkest Hour ein eher missratener Alien-Invasion-Actioner, der sicherlich nicht grundlos in Vergessenheit geraten ist.

Uns ist der unterhaltsame Science-Fiction-Doppelpack dennoch einen TV-Tipp wert.

Heute Abend im TV: Christopher Nolans Sci-Fi-Meisterwerk Interstellar ist pures Überwältigungskino

Oscarpreisträger Christopher Nolan liebt es bekanntlich, in seinen Filmen mit verschiedenen Zeitkonzepten zu spielen. Das ist in seinem 2014er-Weltraum-Opus Interstellar nicht anders, wenn er seinen Protagonisten Cooper (Matthew McConaughey) direkt durch ein Wurmloch in eine andere Galaxie schickt.

Dort sollen der Ex-NASA-Pilot und sein Team (u.a. Anne Hathaway) verschiedene Planeten auskundschaften, um herauszufinden, ob diese der dem Ende geweihten Menschheit eine neue Heimat bieten können. Die Mission wird für alle Beteiligten zu einer bewusstseinserweiternden Reise durch Raum und Zeit, die jegliche Vorstellungskraft sprengt.

Zum Weiterlesen: Die ultimative Erklärung für das Ende und die Handlung von Interstellar

Nolan packte seine fesselnde und emotionale Geschichte in atemberaubende Bilder, die man einfach nicht mehr vergisst. Selten wurden Weltraumszenen derart mitreißend inszeniert wie in Interstellar. Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum er mit 8,3 Punkten der bestbewertete Sci-Fi-Film der Moviepilot-Community ist.

In Sci-Fi-Action Darkest Hour drehen Aliens Moskau den Strom ab

In Darkest Hour (nicht zu verwechseln mit dem Winston Churchill-Biopic Die dunkelste Stunde) bekommen es vier junge Erwachsene (u.a. Emile Hirsch und Olivia Thirlby) in Moskau mit einer etwas anderen Alien-Invasion zu tun. Die bösartig gesinnten Außerirdischen haben die Hauptstadt Russlands auserkoren, um sämtliche Elektrizität abzuzapfen. Wer sich ihnen in den Weg stellt, wird brutal pulverisiert.

Im Gegensatz zu Interstellar beeindruckt Darkest Hour lediglich mit der Tatsache, wie viele falsche Entscheidungen man bei einem Film treffen kann. Das unausgegorene Drehbuch wirft diffuse Charaktere in ein apokalyptisches Szenario, das trotz der eigentlich interessanten Ausgangsidee als ziemlich austauschbares Effektgewitter daherkommt.

Immerhin können die bemühten Darsteller:innen die Sci-Fi-Action von Regisseur Chris Gorak (Right At Your Door) gerade so über die Ziellinie retten. Und als kurzweilig-trashiges Vergnügen taugt Darkest Hour allemal.

5 Stunden Sci-Fi am Stück: Wann laufen Interstellar und Darkest Hour im TV?

Der Sci-Fi-Marathon beginnt heute Abend am 17. Januar um 20.15 Uhr auf RTL 2 mit Interstellar (Wiederholung am 19. Januar um 23.55 Uhr). Direkt im Anschluss um 23.40 Uhr zeigt der Sender Darkest Hour (Wiederholung am 18. Januar um 02.55 Uhr).



Interstellar könnt ihr alternativ auch in den Streaming-Flatrates von Netflix und WOW anschauen, während Darkest Hour bei Disney+ für Abonnent:innen kostenlos zur Verfügung steht.