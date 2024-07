Heute läuft ein absolutes Serienkiller-Meisterwerk im TV: Diese Bilder sind einfach unglaublich

Unser heutiger TV-Tipp ist die erste Verfilmung über den Serienkiller Hannibal Lecter. Auch wenn der spannende Thriller etwas in Vergessenheit geraten ist, überzeugt er mit seiner atmosphärischen Dichte.

Mit Das Schweigen der Lämmer wurde eine neue Ära des Psychothrillers eingeleitet. Der Film basiert auf dem Roman von Thomas Harris, der auch für die ebenfalls verfilmten Werke Hannibal und Roter Drache die literarische Vorlage lieferte. Letzterer ist vor allem mit Edward Norton in der Hauptrolle bekannt, wurde aber bereits 1986 unter dem Titel Blutmond - Roter Drache verfilmt. Der spannenden Thriller läuft heute im TV.



Zwei Killer und ein traumatisierter Cop treffen im Thriller Blutmond - Roter Drache aufeinander

Der gequälte FBI-Profiler Will Graham (William Petersen) hat seinen Dienst quittiert, nachdem er selbst beinahe zum Opfer des kannibalischen Serienkillers Dr. Hannibal Lecktor (Schreibweise aus unbekannten Gründen geändert) geworden war. Der sitzt nun hinter Gittern, doch ein weiterer Killer hält das FBI auf Trab. Die sogenannte Zahnfee (Tom Noonan) hat bereits zwei Familien auf dem Gewissen und seine Mordlust ist noch nicht gestillt. Um ihn zu fangen, braucht es den erfahrenen Graham, der sich seinem Trauma stellen muss, denn zwischen der Zahnfee und Hannibal (Brian Cox) scheint es eine Verbindung zu geben.

Kinowelt Brian Cox als Hannibal in Blutmond - Roter Drache

Blutmond - Roter Drache überzeugt mit beängstigender Intensität

Obwohl die Verfilmung von Michael Mann gute Bewertungen erhielt und einen Kritiker-Score von 94 Prozent auf Rotten Tomatoes hält, enttäuschte der Thriller an den Kinokassen und geriet in Vergessenheit. Fünf Jahre später wurde die Adaption von Das Schweigen der Lämmer zum Welterfolg und brachte Anthony Hopkins einen Oscar ein. Roter Drache wurde 2002 als Prequel neu verfilmt, kam aber nicht an das Original heran.

Ihm fehlte es trotz Star-Besetzung an Düsternis und atmosphärischer Dichte, die in Blutmond definitiv zu finden ist. Michael Mann arbeitet wieder auf visuell hohem Niveau und nutzt ein ausdrucksstarkes Farbschema. Hannibal sehen wir in einem blendenden Weiß, während andere Figuren in Nachtblau und Rot getaucht werden.

Blutmond entführt die Zuschauenden in eine hypnotische Reise ins Bewusstsein des traumatisierten Will Graham, der auf der anderen Seite versucht in die Psyche des Killers einzutauchen. In der Filmkritik von FILMSTARTS , wo Blutmond 4,5 von 5 Sternen erhielt, heißt es:

Das größte Argument für Blutmond ist jedoch Hauptdarsteller William L. Petersen (Leben und sterben in L.A.), der seinen psychisch gebrochenen Profiler Will Graham mit so einer beängstigenden Intensität auf die Leinwand bringt, dass die Linie von Gut und Böse zu verschwimmen droht.

Blutmond - Roter Drache kommt ohne viel Blut aus und zieht einen dennoch in seinen düsteren Bann, denn der wahre Horror liegt hier in den Köpfen seiner Protagonisten. Bei uns schafft es der Film auf Platz 10 der besten Serienkiller-Filme.

Blutmond * bei Amazon Prime kaufen oder leihen

Wann läuft der Hannibal Serienkiller-Film Blutmond - Roter Drache im TV?

3Sat zeigt den spannenden Thriller am heutigen Freitag, den 12. Juli 2024 um 22:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Blutmond unter anderem bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.