Heute läuft ein großartiger Superhelden-Film im TV, der über 1 Milliarde einspielte – aber leider redet kaum jemand über ihn

Heute Abend läuft einer der erfolgreichsten Superhelden-Kracher im Fernsehen. Das Verblüffende ist: Obwohl der Film über eine Milliarde US-Dollar eingespielt hat, taucht er selten im Diskurs auf.

In den vergangenen Jahren dominierte vor allem ein Genre das Kino: der Superheldenfilm. Seit dem Beginn des Marvel Cinematic Universe haben die heroischen Comic-Figuren das Geschehen auf der großen Leinwand übernommen und sorgen mit ihren Abenteuern für reichlich Diskussionen unter Fans, wie Avengers und Co. beweisen.

Zwischen all den Marvel- und DC-Verfilmungen kam 2018 die Fortsetzung zu einem der besten Superheldenfilme überhaupt ins Kino: Die Unglaublichen 2 schließt an den Pixar-Hit Die Unglaublichen an. Der Film war extrem erfolgreich und konnte sowohl die Kritik als auch das Publikum überzeugen. Und dann ist er verschwunden.

Heute Abend könnt ihr Die Unglaublichen 2 im TV schauen.

Heute im TV: Die Unglaublichen 2 ist ein richtig guter Superhelden-Film, der mehr Aufmerksamkeit verdient:

Während Mr. Incredible den Haushalt schmeißt, rettet Elastigirl die Welt. Schnell wird allerdings klar, dass die geballte Power der Superheldenfamilie benötigt wird, um den fiesen Screenslaver in die Schranken zu weisen. Wenn die Unglaublichen den Bösewicht schnappen wollen, darf der Nachwuchs nicht fehlen. Violetta, Flash und Jack-Jack sind bereit für die nächste große Mission zur Rettung der Welt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Unglaublichen 2 schauen:

14 Jahre nach dem Original konnte Regisseur Brad Bird den Superhelden-Geniestreich Die Unglaublichen mit der Fortsetzung wiederholen und Pixar einen seiner größten Kinoerfolge überhaupt bescheren. Die Unglaublichen 2 hat weltweit über 1,2 Milliarden US-Dollar eingespielt, wie Box Office Mojo zusammenfasst. Damit rangiert der Film zwischen Marvel-Verfilmungen wie Iron Man 3 und Captain America: Civil War.



Allzu groß ist der popkulturelle Fußabdruck, den Die Unglaublichen 2 hinterlassen hat, allerdings nicht. In Anbetracht der herausragenden Qualität des Films und des beachtlichen Erfolgs verwundert es durchaus, dass Birds Pixar-Fortsetzung nicht öfter im Diskurs und diversen Bestenlisten auftaucht. Die Unglaublichen 2 ist gekommen und gegangen, als wäre er nie dagewesen – und das trotz des enormen Einspielergebnisses.

Im Grunde hatten alle anderen Comicverfilmungen aus 2018 ein längeres Leben als Die Unglaublichen 2. Aquaman, Venom und Spider-Man: A New Universe wurden fortgesetzt. Das Vermächtnis von Deadpool 2 schwappt in Deadpool & Wolverine über. Avengers 3: Infinity War avancierte zu einem der definierenden MCU-Blockbuster und Black Panther entwickelte sich in sein eigenes Phänomen, inklusive Teil 2.

Diese Aufmerksamkeit hätte definitiv auch Die Unglaublichen 2 verdient. Bird und sein Team haben eine großartige Fortsetzung geschaffen, die mit sehr viel Witz und Tempo daherkommt und von einem verspielten Michael Giacchino-Score angetrieben wird. Eine Superhelden-Achterbahnfahrt, voller Action und knalliger Farben. Und wie es sich für einen Pixar-Film gehört, spielen auch die Emotionen eine große Rolle.

Wann läuft Die Unglaublichen 2 im TV?

Die Unglaublichen 2 läuft heute am 14. Mai 2024 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Aufgrund der Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:35 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:35 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das bei Disney+ im Abo tun.

