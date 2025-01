Heute läuft ein Horror-Schocker im TV: Er legt eine der beliebtesten Spielereihen voller Zombies und Monster neu auf

Bei ProSieben läuft am Dienstagabend eine Spieleverfilmung voll mit Horror und Action. Die Adaption ist näher an den Vorlagen als die vorherigen und setzt auf viele Anspielungen für Fans.

Resident Evil-Fans haben sich von Teil zu Teil mehr über die Filmumsetzungen von Paul W.S. Anderson mit Milla Jovovich geärgert. Mit der gefeierten Spielevorlage hatten die Adaptionen nur noch lose etwas gemeinsam.

Vor einigen Jahren ist schließlich eine neue Resident Evil-Verfilmung erschienen, die sich deutlich stärker an den Spielen orientiert. Am Dienstag läuft sie im TV.

Neuster Resident Evil-Film bietet viele Schauplätze und Charaktere aus den Spielen

Die Handlung von Johannes Roberts' Verfilmung folgt Claire Redfield (Kaya Scodelario) ins titelgebende Raccoon City, wo die Umbrella Corporation mysteriöse Experimente durchführt. Zusammen mit ihrem Bruder Chris (Robbie Amell) und anderen Mitgliedern der örtlichen Polizeieinheit wie Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Leon S. Kennedy (Avan Jogia) und Albert Wesker (Tom Hopper) muss bald eine Zombie-Epidemie bekämpft werden.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City:

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - Trailer 2 (Deutsch) HD

Für Resident Evil: Welcome to Raccoon City wollte der Regisseur das Gefühl einfangen, das er damals selbst beim Spielen der ersten beiden Teile hatte. Der neuste Film setzt vor allem auf die überwiegend bei dauerverregneter Nacht oder in der Dunkelheit ausgebreitete Horror-Atmosphäre. Dazu gibt es für Fans der Vorlage viele Anspielungen zu entdecken.

Ganze Schauplätze wie das Waisenhaus und das Polizeirevier von Raccoon City sowie die ikonische Spencer-Villa lassen sich aus den ersten beiden Spielen wiedererkennen. Neben dem Horror setzt aber auch diese Resident Evil-Verfilmung auf heftige Action-Momente mit bekannten Monstern wie dem Licker.

Wann läuft Resident Evil: Welcome to Raccoon City im TV?

Im Kino hat Resident Evil: Welcome to Raccoon City aufgrund derweniger Beachtung gefunden. Dafür könnt ihr den Film ab jetzt bequem zuhause im Streaming-Abo von WOW nachholen.

ProSieben strahlt die Spieleverfilmung am 21. Januar 2025 um 22:25 Uhr aus. Alternativ könnt ihr die Resident Evil-Verfilmung zurzeit bei Joyn Plus+ im Premium-Abo streamen. Ansonsten könnt ihr den Streifen bei Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.

