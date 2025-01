Heute läuft ein Mega-Superhelden-Blockbuster im TV: Er ist der Höhepunkt eines gescheiterten Universums

Dieser Superhelden-Film hätte der Beginn einer MCU-Alternative werden können, blieb dann aber eines der spärlich gesäten Highlights. Heute kommt er im TV.

Der Allmachts-Status des Marvel Cinematic Universe bröckelt mittlerweile etwas, aber echte Alternativen dazu gibt es immer noch nicht. Mit Venom hätte eine aus der Taufe gehoben werden können und der Film weiß durchaus zu begeistern. Davon könnt ihr euch heute selbst im TV überzeugen.

Was passiert in Venom mit Tom Hardy, unserem heutigen TV-Tipp?

Ein skrupelloser Wissenschaftler untersucht mysteriöse Lebensformen aus dem All, die von Wirtskörpern Besitz ergreifen können und macht dabei auch vor Menschenversuchen nicht Halt. Der Investigativ-Journalist Eddy Brock (Tom Hardy) hat sowieso schon jede Menge Probleme, gerät durch einige chaotische Zwischenfälle dann aber auch noch an genau so ein außerirdisches Lebewesen, den Symbionten.

Dieser Symbiont nennt sich Venom und hat ganz eigene Vorstellungen davon, wie Eddy Brock und er fortan gemeinsam durchs Leben gehen sollten. Der Alien-Symbiont verspürt beispielsweise brutalen Heißhunger und würde am liebsten jedem Dahergelaufenen den Kopf abreißen. Eddy versucht, diese zerstörerische Energie in positive Bahnen zu lenken – mit brüllend komischen Ergebnissen.

Mit Venom & Co. wollte Sony eine Antwort auf das MCU in Stellung bringen, ist aber gescheitert

Während Disney die Rechte an den meisten klassischen Marvel-Helden besitzt und es mit Spider-Man lange sehr kompliziert war, blieben Sony vor allem die Fieslinge. Dementsprechend sollte mit den Sinister Six eine Art Anti-Avengers und ein ganzes Film-Universum aus dem Boden gestampft werden.

Venom kam zwar bei der Kritik nicht gut an, aber bei den Fans. Der Film lebt in erster Linie von Tom Hardys entfesseltem Overacting, bei dem sich der Star komplett ausleben darf. Genau so etwas fehlt den anderen Filmen des Universums aber, wie das krachende Scheitern von Morbius, Madame Web oder Kraven the Hunter immer und immer wieder gezeigt haben.

Einen ähnlichen Versuch sollte es mit legendären Film-Monstern wie der (direkt gescheiterten) Mumie, dem Unsichtbaren oder jetzt Wolf Man geben. Aber statt Panik gibt es nur Langeweile: Eines der gruseligsten Filmmonster kehrt nach 15 Jahren zurück und ist öde wie nie zuvor.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Venom?

Am heutigen Freitag, den 31. Januar kommt Venom ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht der Spaß bis um 22:25 Uhr und am Sonntag kommt ab 22:05 Uhr eine Wiederholung.

Ihr könnt den Tom Hardy-Film aber auch streamen, und zwar beispielsweise mit einem RTL+ Premium-Abo, oder wenn ihr ihn über Maxdome und Amazon kaufen oder leihen wollt.

