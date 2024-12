Heute zu Weihnachten im TV: Der Beginn der besten Fantasy-Reihe aller Zeiten

Der erste Fantasy-Film der Herr der Ringe-Triloge läuft heute im TV und startet die bis heute legendäre Reihe, die schon über 20 Jahre auf dem Buckel hat.

Weihnachten ist für viele die Zeit für Märchenfilme. Wer aber etwas mehr Action und Spezialeffekte als in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel sehen möchte, kann ab heute (erneut?) die vielleicht beste Fantasy-Filmreiher aller Zeiten starten. Die Rede ist natürlich von Peter Jacksons Ring-Triloge, angefangen mit Der Herr der Ringe: Die Gefährten.

Die beiden Fortsetzungen flimmern dann in den kommenden Tagen über die Bildschirme.

Der Herr der Ringe: Die Gefährten startet heute die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten im TV

J.R.R. Tolkiens Fantasy-Abenteuer über den Ringkrieg galt lange Zeit als kaum verfilmbar. 2001 kam dann (ebenfalls im Dezember) der erste Film der Herr der Ringe-Reihe in die Kinos und bewies das Gegenteil. Die Story beginnt mit dem 111. Geburtstag des Hobbits Bilbo Beutlin (Ian Holm), der sich auf ein letztes Abenteuer aufmacht und seinem Neffen Frodo (Elijah Wood) einen magischen Ring hinterlässt. Der Zauberer Gandalf (Ian McKellen) kommt dahinter, dass es sich dabei um den einen Ring handelt, der die Essenz des vor tausenden von Jahren bezwungenen dunklen Herrschers Sauron birgt.

Um zu verhindern, dass der mächtige Ring in die Hände von Saurons Schergen gerät, macht Frodo sich mit seinem Gärtner Sam (Sean Astin) sowie seinen Freunden Merry (Dominic Monaghan) und Pippin (Billy Boyd) auf eine lange und gefährliche Reise. Neben Gandalf schließen sich im Laufe der langen Reise quer durch Mittelerde der Waldläufer Aragorn (Viggo Mortensen), der kämpferische Boromir (Sean Bean), der Elb Legolas (Orlando Bloom) und der Zwerg Gimli (John Rhys-Davies) an. Ihr Ziel ist der feurige Schicksalsberg, der einzige Ort, an dem der verführerische Ring zerstört werden kann.

Die atemberaubenden Landschaften von Neuseeland lieferten die perfekte Kulisse für Mittelerde, das von entzückenden Fantasy-Kreaturen, unheimlichen Monstern und unvergesslichen Charakteren besiedelt ist. Bis zum emotionalen Finale im dritten Film müssen jedoch viele Schlachten gekämpft und unzählige Prüfungen bestanden werden – nicht zuletzt die, der Versuchung des einen Ringes zu widerstehen.

Wann und wo laufen die Herr der Ringe-Filme im Fernsehen?

Die Der Her der Ringe-Triloge beginnt zu Heiligabend, am 24. Dezember 2024 mit Die Gefährten auf ProSieben. Die gesamte Fantasy-Filmreihe könnt ihr folgendermaßen mitverfolgen:

Die Wiederholungen laufen am 25. Dezember um 12:10 Uhr, am 30. Dezember um 1:35 Uhr und am 4. Januar um 2:35 Uhr. Alternativ sind die Filme auch in der Flatrate bei Amazon Prime Video streambar.