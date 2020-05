Hochspannender Sci-Fi-Hit bei Netflix: Into the Night braucht die 2. Staffel

Wohin bewegt sich Into the Night? Eine 2. Staffel sollte der Netflix-Serie sicher sein. Die Geschichte wirft nach dem Ende aber Fragen auf. Wir haben Ideen für die Fortsetzung.

Into the Night ist (vermutlich) ein großer Netflix-Erfolg. Außerdem endet die erste Staffel auf einem fiesen Cliffhanger. Die Fortsetzung der Mystery-Apokalypse in einer 2. Staffel drängt sich geradezu auf. Da bisher aber handfeste Informationen fehlen, müssen wir uns auf Mutmaßungen verlassen. Tatsächlich spricht viel für Staffel 2 und auch über die Handlung können wir präzise spekulieren.

Into the Night Staffel 2 bei Netflix - so stehen die Chancen

Erstmal zum Wesentlichen: Kommt überhaupt eine 2. Staffel? Netflix veröffentlicht nur selten Zahlen zu seinen Serien, aber genau von diesen Zugriffsdaten hängt die Fortsetzung ab. Into the Night ist aber offensichtlich ein Renner beim Publikum. Seit dem Start vor 10 Tagen hält sich der Thriller in den Top 10-Charts der Plattform, und das meist auf den vorderen Plätzen.

Mit einem Bewertungsschnitt von 6,4 bei Moviepilot (132 Bewertungen) zählt Into the Night zwar nicht zu den besten Netflix-Serien im Sci-Fi-Regal, sie überzeugt die Zuschauer mit ihrer dichten, hochspannenden Erzählung.

Wie so viele der kleineren Netflix-Serien wurde Into the Night im Vorfeld (fast) überhaupt nicht beworben und im Serienozean sich selbst überlassen, kam dort aber gut zurecht. Auch durch die internationale Besetzung entwickelte sich Into The Night zum Hit. Dass die Serie ein Erfolg ist, erkennen wir übrigens daran, dass der Streamingdienst sie eine Woche nach dem Start über die Social Media-Kanäle nun doch pusht, um das Momentum zu verlängern - typisches Netflix-Verhalten bei einem Überraschungshit.

Außerdem würde Netflix die Fortsetzung kaum etwas kosten: Das Produktionsvolumen des europäischen Gemeinschaftsprojektes mit belgischem Zentrum ist vergleichbar mit Serien wie Elite. Die erste Staffel Into the Night kostete schlanke 7 Millionen Euro, manche Game of Thrones-Episoden verschlingen doppelt so viel.

Wann geht Into the Night weiter?

Wenn Netflix nicht plötzlich einen Schwung bereits gedrehtert Episoden aus Staffel 1 aus dem Hut zaubert, was mich nicht wundern würde, müssen wir realistisch gesehen ein Jahr warten. Verlängert Netflix Into the Night, muss das internationale Team wieder zusammengetrommelt werden. Danach könnte es aber ganz schnell gehen

Die Buchvorlage von Into the Night: Hinweise auf Fortsetzung?

Wer den Vor- und Abspann von Into the Night aufmerksam verfolgt hat, wird auch wissen, dass Into the Night auf einem Buch basiert. The Old Axolotl von Jacek Dukaj (bei Amazon in der Kindle-Version) * ist ein Multi-Media-Roman, in dem es sogar einen kleinen Filmtrailer gibt. Außerdem lassen sich Links anklicken und irgendwas mit Roboter-Modellen, die sich über einen 3D-Drucken drucken lassen, hat sich der Autor ebenfalls ausgedacht.

Ihr merkt aber vielleicht schon, dass das alles wenig mit der Geschichte in der Serie zu tun hat. Die hält sich nur lose an die Vorlage. Im Buch ist sämtliches biologisches Leben ausgelöscht und menschliches Bewusstsein digitalisiert. Auf diesen Zustand könnte sich die Serie natürlich nach und nach zubewegen, für echte Ableitungen ist die Serie aber von Beginn an zu weit von ihrer Vorlage abgewichen.

Im The Walking Dead-Muster: Wie geht Into the Night in Staffel 2 weiter?

Into the Night ist eindeutig auf mehrere Staffeln angelegt. Die erste Ausgabe ist so kurz, dass sie sich wie eine Season anfühlt, die auf der Hälfte abgebrochen wurde. Da ist noch viel drin. Die Geschichte endet mit einem Ortswechsel, in dem zudem die bisherige Figurenkonstellation aufgewirbelt wird.

Die Serie erinnert dabei an das Verhalten vieler Apokalypsenserien- und Filme, etwa The Walking Dead.

Wie in den meisten Serien dieser Art gilt auch bei Into the Night der in World War Z verwendete Ausspruch "Bewegung ist Leben". Auf der Suche nach Wissen, Sicherheit und Ressourcen hetzen die Menschen durch die unbekannte Welt, flüchtend vor zum Beispiel Zombies oder eben giftigem Sonnenlicht



Der Bunker in Into the Night: Nur eine Station von vielen

Die Gruppe in Into the Night um Anführerin Sylvie (Pauline Etienne) wird aus dem auserzählten Setting (das Flugzeug) in ein neues (den Bunker) versetzt. Das bringt neue Menschen (die Soldaten, andere Überlebende) und damit neue Gefahren, Konflikte und ein womöglich verlangsamtes Erzähltempo mit sich.

Vom Kammerspiel wird sich Into the Night wahrscheinlich zu einer normalen Apokalypsenserie entwickeln. Der ersten Panik vor der unbekannten Bedrohung folgt nüchterner Schutz, dann die proaktive Ergreifung von Gegenmaßnahmen. Die Figuren lernen wahrscheinlich bald mehr über die Bedrohung, genau wie Rick und Co. in The Walking Dead über die Zombies.

Und noch mehr: Alle neuen Netflix-Serien des Jahres

Bis, ja bis die neuen Lebensbedingungen ausreichend erforscht und unter Kontrolle gebracht sind. Dann beginnt die Neubesiedelung der verwüsteten Welt - womöglich auch mit digitalisierten und in Roboterwesen transferierten Seelen. Das wäre allerdings eine riesige Kehrtwende.

Sollte Into the Night diesen Pfad einschlagen, wäre der Weg noch weit und der Bunker die erste von vielen Stationen. Kraft tanken werden die Figuren hier nicht, aber sie erhalten wichtige Informationen über die Bedrohung.

Was glaubt ihr, wie geht Into the Night weiter?