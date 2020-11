Horror, Action und Thriller bei Amazon Prime: 35 gute neue Filme im Angebot

Diese Woche hat Amazon Prime eine ganze Reihe aufregender Filme ins Programm aufgenommen. Seht hier die besten Thriller, Actionfilme Horrorfilme im Überblick

Alle, die nach spannenden, gruseligen oder witzigen Filmen fürs Wochenende suchen, sind hier richtig. Ich habe für euch das neue Filmangebot bei Amazon Prime durchkämmt und die besten Genre-Filme rausgesucht.

Das Highlight ist diese Woche der wohl beste Nicolas Cage-Film der letzten Jahre. In dem brutalen Rachethriller Mandy kämpft er gegen eine Sekte. Wenn ihr mit Nic Cage nichts anfangen könnt, ist aber bestimmt noch was anderes dabei.

Horror, Thriller, Komödie: Die 5 besten Film neu bei Amazon Prime in der Flatrate

Mandy - Rachethriller mit Nicolas Cage



Darum geht es: In Mandy spielt Nicolas Cage einen rastlosen und verzweifelten Mann, der versucht, die religiöse Sekte zu Fall zu bringen, die für den kaltblütigen Mord an der Liebe seines Lebens verantwortlich ist.

Moviepilot-Wertung: 6.1

Schaut den harten Trailer zu Mandy

Mandy - HE Trailer (Deutsch) HD

Lawless - Die Gesetzlosen - Gangster Thriller mit Tom Hardy



Darum geht es: Die Prohibitionszeit war eine Ära, wo es Männer mit genug Ambitionen und krimineller Energie zu Reichtum und Erfolg bringen konnten. Alkohol war verboten und dementsprechend das begehrteste Gut weit und breit. In der Romanverfilmung Lawless – Die Gesetzlosen wird die Geschichte der Brüder Bondurant erzählt, die im "feuchtesten County der Welt" ihr Glück versuchen.

Moviepilot-Wertung: 7.0

The Others - Horror mit Nicole Kidman

Darum geht es: Die streng katholische Grace Stewart (Nicole Kidman) lebt mit ihren Kindern Anne (Alakina Mann) und Nicholas (James Bentley) allein in einem großen Herrenhaus. Da die Kinder an einer seltenen Krankheit in Form einer extremen Lichtüberempfindlichkeit leiden, sind alle Fenster des Hauses mit schweren Vorhängen abgedunkelt. In dem Haus häufen sich seltsame Vorkommnisse.

Moviepilot-Wertung: 7.0

Vielleicht, vielleicht auch nicht - Romantische Komödie mit Ryan Reynolds

Darum geht es: Der Mittdreißiger Will Hayes (Ryan Reynolds) lebt getrennt von seiner Frau und wohnt mit seiner zehnjährigen Tochter Maya (Abigail Breslin) in Manhattan. Da die Beziehung ihrer Eltern vor dem Ende steht, will Maya unbedingt wissen, wie sie denn überhaupt begann. So erzählt Will ihr von den romantischen Verwicklungen mit drei Frauen, die sein Herz erobert haben

Moviepilot-Wertung: 6.8

Crypto - Krimithriller



Darum geht es: In Crypto geht es um einen jungen Agenten (Beau Knapp), der damit beauftragt wird, die illegalen Machenschaften in seiner Heimatstadt zu untersuchen. Sein Vater (Kurt Russel) und Bruder (Luke Hemsworth) haben währenddessen Schwierigkeiten damit, die Farm der Familie zu bewirtschaften.

Moviepilot-Wertung: 4.9

Alle weiteren Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serie bei Amazon diese Woche

Family Guy, Staffel 18

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen. Henry Cavills legendärer Schnurrbart kommt natürlich auch nicht zu kurz.



