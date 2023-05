Horror-Highlight bei Netflix: Saw trifft Hunger Games in einem tödlichen Spiel mit Säure-Regen und Lasern

Der Horror-Katalog von Netflix wird ab sofort um eine gelungene Fortsetzung erweitert, die ihren Überlebenskampf als kreatives Todes-Spiel inszeniert.

Am heutigen 21. Mai 2023 holt Netflix sich nach dem ersten Film auch die Fortsetzung Escape Room 2: No Way Out ins Programm. Das ist für Horror-Fans ein guter Grund zu feiern, weil die kreative Reihe viel mehr zu bieten hat als nur clevere Tötungsmethoden.

Escape Room 2 bei Netflix: Willkommen zu den zweiten Todesspielen

Der Escape Room als Freizeitbeschäftigung (und sogar als Brettspiel *) ist mittlerweile weltweit bekannt: Man lässt sich als Gruppe in einen Raum sperren und versucht durch das Lösen von Rätseln wieder herauszukommen. Der Horror-Film Escape Room machte daraus 2019 ein Grusel-Szenario, in dem sechs einander fremde Jugendliche gegen ihren Willen gefangengehalten wurden und in tödlichen Fallen ums Überleben kämpften: Hunger Games meets Saw. Dieses Grundprinzip verfolgt das erneut von Adam Robitel inszenierte Sequel bei Netflix weiter.

Sony Escape Room 2 jetzt bei Netflix

Teil 2 bringt die Hauptdarsteller Zoey (Taylor Russell) und Ben (Logan Miller) zurück, um sie in einer neuerlichen Runde des Zimmer-Roulettes antreten zu lassen. Im englischen Original trägt Escape Room 2 den Zusatztitel "Tournament of Champions" und fasst damit gut zusammen, dass die Fortsetzung ihre Messlatte nun höher legt: Diesmal sind die Eingesperrten alle Personen, die ihr jeweils erstes unfreiwilliges Exit-Game überlebt haben. Es handelt sich also um ein Duell der Gewinner (wie in Die Tribute von Panem - Catching Fire) und so werden auch die Horror-Fallen anspruchsvoller.

Escape Room 2 bringt kreativen Horror zu Netflix zurück

Was Escape Room 2, genau wie seinen Vorgänger, auszeichnet, sind zunächst die äußerst einfallsreichen Kill-Räume, die es zu meistern gilt: Es gibt ein fast schon idyllisches Strand-Setting, aber auch ein Laser-Zimmer, das Cube-Fans frohlocken lassen wird. In einem nachgebauten New Yorker Straßenzug wiederum regnet es Säure, gegen die nur ein Plastik-Schirm hilft.

Escape Room 2 ist bei Netflix aber nicht nur eine fantasievolle Schlachtplatte: Anders als vielen anderen Genre-Vertretern ist dem Film anzumerken, dass ihm die eigenen Figuren trotz Horror-Setting emotional am Herzen liegen. Umso mehr schmerzt es, intelligent handelnden Favorit:innen in diesem tödlichen Hindernislauf sterben zu sehen.

Sony Escape Room 2: No Way Out jetzt bei Netflix

Als Sequel steht Escape Room 2 vor der Aufgabe, den ersten Teil nicht nur zu wiederholen. Deshalb wird die Mythologie des Franchises am Ende erweitert, statt nur ein weiteres blutiges Spiel abzuliefern. Über die Logik des Endes lässt sich diskutieren, über den Spaß, den die Fortsetzung mit sich bringt, aber nicht. Denn schlussendlich liefert auch Teil 2 die gelungene Mischung aus Kreativität, Brutalität und Rätseln ab, die eine sehr sehenswerte temporeiche Horror-Reihe hervorbringt.

