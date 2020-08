Horror-Highlight bei Netflix: Trailer zu Spuk in Bly Manor lässt euer Blut gefrieren

Der Horror-Hit Spuk in Hill House geht bei Netflix weiter. Der erste Trailer zur Fortsetzung Spuk in Bly Manor schürt die Vorfreude auf die gruseligste Serie des Jahres 2020.

Spuk in Hill House ist nicht nur eine der besten Horrorserien bei Netflix, sondern auch die gruseligste Serie der letzten Jahre. In diesem Herbst setzt Netflix nun die Horror-Anthologie von Mike Flanagan mit einer ganz neuen Geschichte fort. Und der erste Trailer zu Spuk in Bly Manor entfesselt jetzt schon Albträume.

Die dramatische Familiengeschichte, die fesselnde Inszenierung sowie die vielen versteckten Hinweise und Geister machten die Horrorserie zum enormen Hit auf Netflix, der extreme Reaktionen wie "Ich fühl mich krank" hervorrief. Umso größer sind die Erwartungen an die Fortsetzung, die noch viel gruseliger als zuvor sein sein. Alle Infos zu Spuk in Bly Manor haben wir euch hier zusammengefasst.

Spuk in Bly Manor: Der Trailer zum Horror-Nachfolger auf Netflix

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spuk in Hill House und Bly Manor: Hängen die Netflix-Serien zusammen?

Spuk in Hill House erzählte eine in sich abgeschlossene Geschichte. Schöpfer Mike Flanagan schloss eine Fortführung der Handlung sowie Gastauftritte der Figuren in der Fortsetzung Bly Manor aus. Cameos und Verbindungen wie in der Anthologie-Serie American Horror Story wird es nicht geben.

Zum Weiterlesen: Spuk in Hill House auf Netflix ist die beste Horrorserie

Worum geht es in Spuk in Bly Manor?

Die Handlung spielt hauptsächlich im Jahr 1987 auf dem Anwesen Bly Manor in England. Hier übernimmt die Amerikanerin Dani einen Job als Erzieherin der beiden Waisenkinder Miles und Flora, die allein auf dem pompösen Anwenden ihrer verstorbenen Eltern wohnen. So einladen das riesige Gebäude auch wirkt, so finster ist dessen Vergangenheit. Seltsame Dinge gehen hier vor sich, die die Bewohner in den Wahnsinn zu treiben drohen.

© Netflix Spuk in Bly Manor





Versteckte Geiste: Das Beste an Spuk in Hill House ist zurück

In der 1. Staffel Spuk in Hill House verstecken sich in jeder Folge Geister in den Schatten des düsteren Anwesen, die von den Fans entdeckt werden wollten und für zusätzliches Unbehagen beim Schauen sorgten. Auch Staffel 2 soll wieder zur Geisterjagd aufrufen und dabei mehr Antworten liefern, wie Mike Flanagan in Interview mit Vanity Fair verriet:

In dieser Staffel wollten wir, dass die versteckten Elemente ihre eigene Geschichte erzählen. Im Gegensatz zur 1. Staffel werden sie diesmal wirklich erklärt. Am Ende der Staffel wisst ihr wer sie sind und warum sie dort sind.

Welche Spuk in Hill House-Stars kehren zurück?

Obwohl Spuk in Bly Manor eine komplett neue Geschichte erzählt, kehren ein paar bekannte Gesichter aus Spuk in Hill House in neuen Rollen zurück. Bisher bekannt sind:

Victoria Pedretti als Erzieherin Dani



Henry Thomas als Onkel Henry Wingrave



Oliver Jackson-Cohen als fieser Geschäftsmann Peter Quint



Kate Siegel ist einer noch geheimen Rolle

Eine große Änderung gibt es hingegen hinter der Kamera. Mike Flanagan, der in Staffel 1 alle Episoden inszenierte, wird in Staffel 2 nicht bei allen Folgen auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Neben Flanagan zählen zu den Regisseuren von Spuk in Bly Manor: Ciaran Foy, Yolanda Ramke, Ben Howling, Liam Gavin und Axelle Carolyn.

Welche Horror-Vorlage adaptiert Spuk in Bly Manor?

Während sich Hill House das literarische Schaffen von Shirley Jackson zur Grundlage nahm, widmet sich Spuk in Bly Manor den Werken von Henry James. Hauptsächlich wurde die Novelle Turn of the Screw modernisiert und adaptiert.

© Netflix Spuk in Bly Manor

Auch die Geschichten The Jolly Corner (böse Doppelgänger) und The Romance of Certain Old Clothes (zwei Schwestern finden eine seltsame Kiste mit Kleidern) sollen in die Handlung einfließen.



Wann startet Spuk in Bly Manor bei Netflix?

Zwei Jahre musste sich Fans auf die Nachfolge-Serie von Spuk in Hill House gedulden. In diesem Herbst hat das Warten endlich ein Ende. Spuk in Bly Manor startet am XX. Oktober 2020 bei Netflix. Die neue Staffel fällt etwas kürzer aus und umfasst 9 Episoden.

Podcast für Grusel-Fans: Die besten Horror-Serien auf Netflix

In der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber gruseln wir uns mit den 13 besten Horrorserien von Netflix. Mittlerweile gibt es massenhaft Gruselware von der Stange bei Netflix. Aber in welche Horrorserie solltet ihr tatsächlich viele Stunden Lebenszeit investieren?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Freut ihr euch schon auf die neue Horrorserie Spuk in Bly Manor?