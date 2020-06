Horror-Meilenstein bei Amazon: Halloween steigert die Spannung ins Unerträgliche

Seit der letzten Fortsetzung ist die Halloween-Reihe wieder in aller Munde. Auf Amazon Prime könnt ihr ab sofort zum Ursprung jener verheerenden Nacht des Grauens vordringen.

Die Halloween-Reihe hat bereits alles erlebt, was eine große Horrorreihe erleben kann. Da wären etwa zahlreiche Fortsetzungen, die mal mehr, mal weniger überzeugend an den Erfolg des Originals anschließen konnten. Dazu kommt ein obligatorisches Remake, das entgegen aller Erwartungen eine verstörend gute Fortsetzung nach sich zog.

Zuletzt lag der Fokus wieder auf dem Ursprung der Reihe, denn der Halloween anno 2018 entpuppte sich als direkte Fortsetzung von John Carpenters wegweisendem Slasher-Meisterwerk, das 1978 erstmals die große Leinwand eroberte. Nun könnt ihr Halloween - Die Nacht des Grauens auch auf Amazon Prime entdecken.

John Carpenters Halloween erobert Amazon Prime

Alles beginnt in der schicksalhaften Halloween-Nacht 1963, wenn der sechsjährige Michael Myers seine elf Jahre ältere Schwester mit einem Küchenmesser ermordet. Daraufhin wird er ins Smith's Grove Warren County Sanatorium eingeliefert und der Obhut des Psychiaters Dr. Sam Loomis überlassen, der in Michael vor allem eines sieht: die Inkarnation des ultimativ Bösen.

Schaut den Trailer zu John Carpenters Halloween:

Halloween - Die Nacht Des Grauens - Trailer (Deutsch) HD

Wie in den meisten Horrorfilmen kehrt das Böse jedoch eines Tages wieder zurück. In diesem Fall ziehen 15 Jahre ins Land, ehe Michael Myers die Flucht aus dem Sanatorium gelingt und er in Haddonfield erneut für Angst und Schrecken sorgt. Doch dieses Mal stellt sich ihm Jamie Lee Curtis als Final Girl Laurie Strode entgegen, was für ein paar der nervenaufreibendsten Szenen der Horrorgeschichte sorgt.

Auch wenn Halloween im Angesicht aktueller Horrorfilme auf den ersten Blick deutlich langsamer und unspektakulärer wirkt, ist es nach wie vor atemberaubend, zu sehen, wie meisterhaft John Carpenter einzelne Sequenzen aufbaut und die Spannung geradezu ins Unerträgliche steigert. Allein die observierende Bewegung der Kamera durch die Straßen von Haddonfield sorgt für Gänsehaut.

Sich auf Halloween einzulassen, ist definitiv eine lohnenswerte Erfahrung. Zudem erwartet uns in wenigen Tagen die Ankunft des neuen Halloween-Films auf Amazon Prime, wodurch einem Double-Feature nichts mehr im Weg steht. Im Kino starten derweil am 15. Oktober 2020 die Fortsetzung Halloween Kills, gefolgt von Halloween Ends am 14. Oktober 2021.

